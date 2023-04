La scaletta del concerto di Vinicio Capossela a Milano

Vinicio Capossela in concerto al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano per presentare le sue “Tredici canzoni urgenti”

Prosegue il tour italiano di Vinicio Capossela, che sta toccando numerose località, d’elite. L’autore ha sempre preferito rivolgersi alla nicchia piuttosto che al mainstream e in questo contesto si inserisce l’evento al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, una scelta ben ponderata da parte del cantautore, lontano dal concetto di popolare e di “fenomeno di massa”. Vinicio Capossela è attivo sulla scena musicale da oltre trent’anni e nonostante le tante possibilità avute e le numerose sirene, non ha mai tradito quella che è la sua identità e la sua base musicale, continuando a essere uno degli esponenti di maggior spicco della musica d’autore italiana, tanto da essere uno degli artisti ad aver ricevuto il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco.

Vinicio Capossela in concerto al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, la scaletta

Sono numerose le canzoni di Vinicio Capossela che hanno raggiunto il successo nelle classifiche nazionali e, talvolta, internazionali. Il cantautore ha un ampio repertorio dal quale pescare le canzoni per la strutturazione della scaletta dei suoi concerti e, infatti, si nota una grande attenzione nella cura dei brani che sono stati scelti per i concerti del tour 2022. Vinicio Capossela è un cantautore raffinato, le cui melodie sono talmente anacronistiche da renderle cool, nonostante non sia questo l’obiettivo che Capossela vuole perseguire con la sua produzione. L’evento di questa sera a Milano non sarà un semplice concerto, perché al conservatorio Verdi per la prima volta Capossela eseguirà dal vivo le sue “Tredici canzoni urgenti”, composte tra febbraio e giugno 2022. Una vera e propria festa della musica Le “Tredici canzoni urgenti” che verranno eseguite da Capossela sono:

1. Il bene rifugio

2. All you can eat

3. La parte del torto

4. Staffette in bicicletta (feat. Mara Redeghieri)

5. Sul divano occidentale (feat. Bunna, Sir Oliver Skardy, Raiz)

6. Gloria all’archibugio

7. Ariosto Governatore

8. La crociata dei bambini

9. La cattiva educazione (feat. Margherita Vicario)

10. Minorità

11. Cha cha chaf della pozzanghera

12. Il tempo dei regali

13. Con i tasti che ci abbiamo