La scaletta del concerto di Diodato all'Alcatraz di Milano

Dopo aver concluso il tour in Europa e negli Stati Uniti, Diodato torna in Italia con il Diodato Tour 2023 per una serie di concerti nei club italiani. Questa sera, giovedì 20 aprile, alle ore 21:00, il cantante salirà sul palco dell’Alcatraz di Milano per tornare a riabbracciare il pubblico italiano e ripercorrere con i suoi fan un viaggio a ritroso nei successi della sua carriera musicale.