Moonbin, membro della band K-Pop degli Astro, è morto a 25 anni

Il cantante della boy band è stato trovato senza vita a Seoul. A dare la notizia è stata la sua etichetta musicale Fantagio Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo I media locali hanno riferito che Moonbin è stato trovato senza vita la sera del 19 aprile nel suo appartamento nell'esclusivo quartiere Gangnam di Seoul. "Il 19 aprile, il membro degli Astro ha lasciato inaspettatamente il nostro mondo ed è diventato una stella nel cielo", si legge in una dichiarazione pubblicata in coreano sulla pagina Twitter ufficiale di Fantagio. Non è stata fornita alcuna informazione sulla causa della morte. La dichiarazione chiedeva a tutti di "astenersi da segnalazioni speculative e dannose" in modo che la sua famiglia possa rendere omaggio in privato.

Chi era Moonbin Moon Bin - che si esibiva con il nome d’arte Moonbin - era un membro del gruppo Astro e si esibiva anche con un sottogruppo chiamato Moonbin & Sanha. È entrato a far parte del programma trainee dell'etichetta Fantagio in tenera età ed è stato attore e modello prima di debuttare con Astro nel febbraio 2016. Il gruppo era originariamente composto da sei artisti, ma un membro se ne è andato nel febbraio 2023. La sorella di Moonbin, Moon Sua, è anche lei una cantante K-pop e si esibisce come parte del gruppo femminile Billie. L'annuncio dell'etichetta ha suscitato migliaia di commenti da parte dei fan in lutto, molti dei quali hanno espresso incredulità. “Mi dispiace tanto per la perdita di una delle anime più belle che ho incontrato attraverso la musica! Preghiere per la sua famiglia, gli amici, i datori di lavoro e i fan!”, ha scritto un utente su Twitter. “Non riesco a concentrarmi sul lavoro ora. Questo fa davvero male”, ha scritto un altro. approfondimento Lutto nel K-Pop, morto Yohan della band TST: aveva 28 anni

La maledizione delle star K-Pop Diverse altre giovani star del K-pop sono morte negli ultimi anni, tra cui Goo Hara nel novembre 2019. Era stata abusata da un ex fidanzato che, dopo essersi separati, l'ha ricattata per i loro video piccanti. Il sospetto suicidio è avvenuto un mese dopo che la sua cara amica e collega K-pop star Sulli si è uccisa dopo una lunga lotta contro il bullismo online, spingendo la Corea del Sud a chiedere punizioni più severe per crimini informatici e commenti offensivi online. Nel 2018 Minwoo della boy band 100% è morto a casa, con la sua etichetta che ha parlato solo di un arresto cardiaco. Poco più di tre mesi prima, il cantante del gruppo SHINee, Jonghyun, era morto per sospetto suicidio. Aveva 27 anni. Le star del K-pop vengono raccolte dalle agenzie in giovane età - di solito nella prima o metà dell'adolescenza - e vivono sotto stretto controllo, con le loro giornate occupate da estenuanti allenamenti musicali e di danza. La Corea del Sud ha uno dei più alti tassi di suicidio al mondo che, secondo recenti dati del governo, è tra le principali cause di morte per gli under 40. GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti