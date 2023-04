La scaletta del concerto dei Modà a Firenze

Scaletta ricca di brani del passato per la band. Il tour è in pieno svolgimento e durerà fino a fine maggio nei teatri Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Il ritorno dei Modà all’abbraccio del loro pubblico è stato segnato dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2023. Un’assenza per alcuni versi voluta, per altri obbligata dalle circostanze, che hanno tenuto il gruppo lontano dalle scene. Nonostante tutto, Kekko Silvestre ha provato a tenere salda la sua compagine tra mille difficoltà, anche personali. È stato complesso riuscire a non sfaldare e disperdere il lavoro fatto agli inizi del nuovo Millennio, quando i Modà erano uno dei gruppi più amati ma questo sogno è stato più forte di ogni ostacolo e alla fine ha vinto Silvestre, con il ritorno sul palco di Sanremo. Anche se il gruppo non ha vinto, ha comunque rimarcato la sua esistenza con un nuovo progetto, che ora sta toccando i teatri più importanti per riprendere il discorso da dove era stato interrotto ormai diversi anni fa. Questa sera, martedì 18 aprile, i Modà sono pronti a esibirsi al Teatro Verdi di Firenze nell’ambito del tour Modà & Orchestra - 20 Anni di Grandi Successi. 10 Anni di Gioia.

I Modà in concerto a Firenze, la scaletta Vecchie e nuove canzoni si fondono nel nuovo tour dei Modà, che hanno scelto di offrire al pubblico nuovi arrangiamenti anche per i brani che hanno segnato le principali tappe del loro successo. Il brano portato a Sanremo è in linea di continuità con il resto della produzione musicale del gruppo: una scelta precisa da parte dei Modà per sottolineare che, nonostante il passare degli anni, la band non ha cambiato la sua natura. Riferimento per la musica pop italiana, nonostante le polemiche per alcuni testi che fin dalla loro pubblicazione hanno generato qualche discussione, i Modà hanno sempre cantato l’amore con un realismo tale da essere talvolta controverso. Per il concerto di questa sera, martedì 18 aprile al Teatro Verdi di Firenze, la scaletta prevista dovrebbe seguire quest’ordine di uscita: Gioia Quelli come me Non ti mancherà mai il mare Quel sorriso in volto Per una notte insieme In tutto l’universo Scusami Nuvole di rock Cuore e vento Salvami Medley acustico Stella cadente Lasciami Tappeto di fragole Arriverà La notte Come un pittore Viva i romantici approfondimento Modà, il videoclip della nuova canzone Finisce sempre così

I concerti dei Modà Dopo la data di Firenze, i Modà continueranno il loro tour che li terrà impegnati fino a maggio nei teatri e poi, già da giugno, hanno in programma fate nelle piazze di tutta Italia. Il calendario estivo è ancora in divenire ma sono già numerosi gli eventi che sono stati fissati, per la gioia di chi attendeva il loro ritorno sulle scene. GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti