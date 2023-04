La scaletta del concerto dei Coma_Cose al Fabrique di Milano

Dopo il successo de L’Addio al Festival di Sanremo, e le prime date a Londra e Roma, i Coma_Cose arrivano oggi, martedì 18 aprile, al Fabrique di Milano per la prima di due serate del tour legato a Un meraviglioso modo di salvarsi . “Una bella festa, cosa che a noi manca da molto tempo. Dallo scorso tour indoor sono passati ormai 4 anni e durante tutto questo tempo si sono aggiunte alla scaletta molti brani che non vediamo l’ora di condividere col pubblico”, hanno raccontato Fausto Lama , nome d’arte di Fausto Zanardelli, e Francesca Mesiano, in arte California .

Le due date al Fabrique di Milano

Due le date del tour dei Coma_Cose a Milano, entrambe andate sold out. Questa sera e domani, infatti, il duo indie italiano si esibirà sul palco del Fabrique regalando al pubblico alcuni dei brani più amati della sua produzione musicale. I Coma_Cose si avvicinano così alla chiusura del tour primaverile nei club, e si preparano per una lunga stagione di concerti estivi, che arrivano dopo la seconda partecipazione al Festival di Sanremo e la vittoria del Premio Sergio Bardotti per il miglior testo.

“Da dopo Sanremo, non ci siamo ancora fermati. I live sono partiti subito dopo e noi siamo già al lavoro per preparare cose nuove. È un momento davvero bello, la gente che ci segue ci sta restituendo un grande affetto, frutto anche di un percorso coerente di crescita che stiamo facendo con loro”. Così ha dichiarato il duo, pronto a continuare la stagione di live anche in estate, in cui Fausto Lama e California non saranno affatto soli sul palco. “Lo show ha come fulcro “la musica suonata”. Saremo in sette sul palco e daremo vita a un bel caleidoscopio di suoni che ripercorrono parecchi generi”.