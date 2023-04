Professione Cantante, la masterlcass che parte dagli allievi

professione cantante, la masterclass di antonio vandoni

La musica degli allievi come punto di partenza e non di arrivo. La peculiarità di Professione Cantante è la volontà di tracciare un percorso che parta dalle canzoni dei ragazzi per costruire una strada con nozioni utili a tutti gli iscritti.

La masterclass, a numero chiuso, vede come docenti tre protagonisti assoluti della scena discografica nazionale. Il primo nome è proprio quello di Antonio Vandoni, Direttore Artistico con una lunghissima carriera alle spalle, spazio poi a Federica Camba, firma di alcuni brani dei più grandi artisti italiani di sempre, e a Enrico Palmosi, produttore di album e singoli di enorme successo.

Lo svolgimento della masterclass avviene in due giornate: nella prima Federica Camba ed Enrico Palmosi partono dai brani dei ragazzi fornendo consigli, il giorno successivo Antonio Vandoni parla di promozione TV, radio, stampa e web.

La caratteristica principale di Professione Cantante è quella di essere stata pensata per aderire perfettamente agli allievi partendo dalle loro storie, proprio come un abito sartoriale cucito su misura. I prossimi appuntamenti saranno il weekend del 13 e 14 maggio e quello del 10 e 11 giugno. Abbiamo intervistato i docenti.