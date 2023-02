In un weekend verrano spiegate le tecniche per intraprendere una carriera professionale nel mondo della musica. I docenti sono Antonio Vandoni, Federica Camba, Kikko Palmosi ed Emanuele Trocino

Professione cantante è un corso organizzato dall’Associazione Minuetto Mimi Sarà che, in un weekend, permette di apprendere le tecniche per intraprendere una carriera professionale nel mondo della musica. Cantare può essere soltanto una tua passione, oppure puoi scegliere di farlo diventare il tuo lavoro. A fare la differenza, oltre al talento, è la formazione. Entrare nel mondo della musica, capirne i meccanismi e le dinamiche, può fare di te un professionista di oggi e di domani. Dalla scrittura di un brano, alla produzione dello stesso in studio, dalle attività di promozione di un brano, agli aspetti legali per tutelarsi e agire con consapevolezza: con Professione cantante investi sul tuo futuro e intraprendi un percorso di formazione unico ed esclusivo, insieme ad alcuni dei più grandi professionisti della musica.



Professione cantante è adatto a Cantautori, Interpreti, Autori, Producers, Musicisti e Band.Antonio Vandoni (Direttore Artistico di Radio Italia), parlerà di promozione discografica: “Anche il più bel brano, o il più bravo artista ha bisogno della promozione. Ogni artista è diverso dagli altri e ogni album dello stesso artista è diverso dal precedente e va promosso con una strategia unica. Per essere bravi nella promozione bisogna essere un pochino pazzi. Studieremo strategie promozionali personalizzate, uniche, un po’ folli…”.



Federica Camba si concentrerà sulla composizione di musica e sulla scrittura dei testi: “Ispirarsi, scrivere una canzone, saperne interpretare le parole e cantarne tutto il senso! Ascolteremo insieme il vostro materiale e da lì partiremo a migliorare testo, melodia e armonia! La musica dentro la musica".



Kikko Palmosi parlerà di produzione discografica: “Andremo ad analizzare brani di successo, parleremo di come una produzione può incidere sulla riuscita o meno di un brano, andando a scomporre arrangiamenti, studiandone armonia e composizione".



L’Avvocato Emanuele Trocino si concentrerà sul Diritto d’autore: “Sarà un confronto sulle regole che disciplinano le attività e gli interessi degli autori, compositori e interpreti, per meglio comprendere e valutare i diversi contratti (contratto management, contratto editoriale, contratto discografico, etc…) proposti nel mondo dell’industria musicale, senza però perdere di vista che la buona riuscita di un prodotto artistico, spesso, dipende anche dalla capacità imprenditoriale dell’artista stesso".



Il programma è organizzato in due giornate di attività e formazione, sempre nei weekend, per permettere a tutti di poter partecipare senza vincoli scolastici o lavorativi. Questi i moduli della masterclass.

Audizioni live

Composizione musica e scrittura testi

Produzione discografica

Stampa e distribuzione compilation

Promozione discografica

Diritto d’autore

Tutti i partecipanti potranno:

Presentare i loro brani ai professionisti presenti durante la Masterclass

Ricevere feedback e pareri sui propri brani

Partecipare ai 4 moduli di formazione previsti: Songwriting con Federica Camba, Produzione discografica con Kikko Palmosi, Promozione discografica con Antonio Vandoni e Diritto d’autore con l’Avv. Emanuele Trocino

Candidare i loro brani per l’inserimento nella compilation di Professione cantante, distribuita in formato fisico e digitale da TuneCore

È possibile iscriversi a uno dei seguenti weekend