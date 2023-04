Fine tour per la cantante: sold-out anche nella città etnea per l’ultima data del tour invernale in attesa di quello estivo Condividi

Chiusura di tour a Catania per Francesca Michielin, che questa sera, venerdì 14 aprile, saluterà momentaneamente il pubblico con un concerto attesissimo nella città etnea. La cantante questa mattina ha commentato su Twitter la gioia di trovarsi in Sicilia, dove le temperature sono già miti e assimilabili a quelle della primavera inoltrata mentre nella sua città natale questa notte si è assistito a una nevicata fuori stagione. Al di là del clima meteorologico, Catania è bollente in attesa dell'esibizione di questa sera. Il concerto di Francesca Michielin è uno degli eventi più importanti della stagione per Catania e il Teatro Ambasciatori della città ha fatto registrare il tutto esaurito ormai da tempo. Nel corso degli ultimi mesi, la cantante veneta ha riempito i teatri e i palazzetti di tutta Italia, regalando ore di grande musica a chiunque sia andato ad assistere ai suoi concerti. Ancora non sono state rese note le date del calendario estivo ma già nelle prossime settimane Francesca Michielin dovrebbe annunciare almeno parte del calendario dei concerti che terrà durante la bella stagione.

La scaletta del concerto di Francesca Michielin a Catania Catania attende Francesca Michielin e Francesca Michielin non vede l’ora di salire sul palco del Teatro Ambasciatori per l’ultimo appuntamento del tour. Tutto è perfetto nella città etnea in attesa di questa sera. La cantante è una delle artiste italiane delle nuove generazioni che ha saputo maggiormente fidelizzare il pubblico, senza strappi in avanti ma facendosi conoscere man mano. Un atteggiamento umile che il pubblico ha dimostrato di apprezzare, sostenendola nelle sue esibizioni e in ogni suo lavoro. Oggi, si può dire che Francesca Michielin sia giunta a maturazione nella sua professione ma di lavoro in lavoro continua a crescere e a mostrare nuove sfumature della sua sensibilità artistica e musicale. Il suo successo si conferma nell’elevato gradimento del pubblico, come dimostrano le molte date di questo tour che sono andate sold-out. La scaletta del tour 2023 di Francesca Michielin non è stata comunicata ma a meno di cambiamenti dovrebbe seguire più o meno il seguente schema: Scusa se non ho gli occhi azzurri Io non abito al mare Leoni Tapioca/ Fotografia/ Comunicare L’amore esiste Distratto Battito di ciglia Lontano Se fossi Femme Cigno nero/ Un cuore in due Cattive stelle Cheyenne Nessun Grado di separazione Vulcano Chiamami per nome Tutto è magnifico Cinema La serie B Bolivia approfondimento Francesca Michielin, dopo X Factor arriva il nuovo album Cani Sciolti

I concerti di Francesca Michielin Catania rappresenta l'arrivo del lunghissimo tour che negli ultimi mesi l'ha portata in tutta Italia. Ancora non sono state ufficializzate ma sarebbero in preparazione le date del tour estivo, che riporteranno la cantante veneta a ricevere l'affetto e gli abbracci delle piazze italiane.