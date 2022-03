“Effetto Terra” con Francesca Michielin, dal 6 marzo su Sky Nature

GUIDA PRATICA PER TERRESTRI CONSAPEVOLI, la nuova produzione Sky Original, disponibile anche on demand e in streaming su NOW

Sei puntate, nelle quali la cantautrice, nell’inedita veste di “reporter”, approfondisce temi centrali nel dibattito contemporaneo su ecologia e sostenibilità. Una serie che si avvale di uno sguardo femminile, grazie a Francesca (già testimonial di Sky Nature) e alle esperte che aiuteranno il pubblico a capire meglio i vari aspetti trattati, per scoprire insieme come poter salvare la Terra.

“Si tratta di un percorso che ti attraversa, in cui devi in qualche modo fare da filtro per ragionare su nuove consapevolezze, su nuove abitudini da proporre”, ci spiega Francesca e aggiunge: "Ma tu stesso rivoluzioni il tuo modo di pensare e di comportarti, quindi per me è stata un’esperienza molto formativa. Il nostro pianeta non sta bene e abbiamo “le ore contate”. Noi esseri umani siamo un po' strani, sentiamo il pericolo solo quando è imminente e invece dobbiamo provare a prevenire il problema, abbiamo veramente poco tempo, basta che ognuno faccia pochissime cose e già rallenteremo molto questo orologio che va velocissimo”.

Durante il nostro incontro, la musicista, ci racconta anche quali sono quelle abitudini che lei stessa ha modificato per prendersi cura della salute del nostro Pianeta, dall’alimentazione alla cosmesi, passando per l’abbigliamento. Ci dice di far attenzione alle cose piccole come gli oggetti di plastica monouso, lo spazzolino da denti o il dischetto di cotone usato per detergersi il viso, perché forse più sono cose piccole e più possono far male all’ecosistema. Con entusiasmo sottolinea: “Credo che la cosa bella di questo programma sia che chi lo guarda può avere subito una soluzione pratica da mettere in atto nell’immediato, nel suo quotidiano. Può approfondire le ricerche anche più sperimentali con cui si parla con l’esperto e poi però c’è anche un approfondimento che definisco socio-filosofico. Si ragiona in senso più di pensiero, è molto interessante. Non è una cosa lunga, che ti annoia, c’è sempre un nuovo spunto di riflessione. Credo che questo programma abbia la capacità di essere molto trasversale, ognuno può ritrovarsi, magari non in tutto, però credo che possa essere visto dai bambini fino ai miei genitori, che sono... i miei “vecchi di riferimento!" (dice chiudendo la nostra intervista con una sincera risata, ndr).