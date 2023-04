Post Malone ha rilasciato il nuovo singolo Chemical

Post Malone , dopo essersi preso una pausa, è tornato con una nuova canzone che si preannuncia come un successo. L’artista, d’altronde, ha finora abituato a numeri enormi quando si tratta della sua musica, come testimoniano i ben 8 dischi di diamante che ha conquistato in carriera nonostante la sua giovane età. Chemical è il suo ultimo lavoro discografico già in rotazione nelle radio e disponibile sulle principali piattaforme di streaming online. Insieme alla canzone, Post Malone ha rilasciato anche il videoclip, che ha riscosso altrettanto successo, come testimoniano le enormi visualizzazioni raccolte in poche ore. È stato lo stesso cantante a lavorare sull’hype del prodotto, anticipando sui suoi profili social l’uscita della canzone e scatenando la curiosità di quanti attendevano questo momento ormai da tempo.

Chemical, il testo e il significato della canzone

Chemical è il racconto di una storia d’amore che non è andata a buon fine, complicata e disfunzionale nelle sue dinamiche. A unire i due protagonisti c’è solamente una grandissima attrazione chimica, che crea quasi una sorta di dipendenza che Post Malone esprime quasi con dolore nella canzone. In questo testo c’è tutta la consapevolezza della tossicità di una relazione di dipendenza dalla quale, però, non ci si riesce a liberare. Una condizione comune a tanti che Post Malone è riuscito a mettere in musica con la consueta maestria.

Ecco il testo di Chemical:

Oxytocin making it all okay

When I come back down it doesn’t feel the same

Now I’m sitting around waiting for the world to end all day

‘Cause I couldn’t leave you if I tried

You break me then I break my rules

Last time was the last time too

It’s fucked up, I know, but I’m still

Outside of the party, smoking in the car with you

Seven nation army fighting at the bar with you

Tell you that I’m sorry, tell me what I gotta do

‘Cause I can’t let go

It’s chemical

No, I can’t let go

It’s chemical

Every time I’m ready to make a change

You turn around and fuck out all my brains

I ain’t tryna fight fate, it’s too late to save face

I can’t get away, maybe there’s no mistakes

You break me then I break my rules

Last time was the last time too

It’s fucked up, I know, but I’m still

Standing outside of the party, smoking in the car with you

Seven nation army fighting at the bar with you

Tell you that I’m sorry, tell me what I gotta do

‘Cause I can’t let go

It’s chemical (Chemical)

No, I can’t let go

It’s chemical (Chemical)

No, I can’t let go

It’s chemical

I can’t let go

It’s chemical

Tell you that I’m sorry, tell me what I gotta do

No, I can’t let go

It’s chemical