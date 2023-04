Andrea Bocelli: doppio live al Teatro Antico di Taormina

Andrea Bocelli raddoppia il suo live al Teatro antico di Taormina, uno dei teatri antichi più belli riportato alla luce in questi mesi dalla serie televisiva The White Lotus e sempre più meta turistica a livello internazionale. Il concerto del celebre tenore toscano, visto il successo di botteghino dello spettacolo del 1° settembre, viene replicato il 2 settembre. È l’abbraccio del pubblico internazionale verso una star planetaria che conta ammiratori da ogni parte del mondo. Un binomio unico che vede protagonisti da un lato uno dei teatri antichi più affascinanti d’Italia, quello di Taormina, e dall’altro il grande tenore, premio Crystal Award che ha calcato i più importanti teatri d’opera al mondo come la Carnegie Hall, la Wiener Staatsoper, la Metropolitan Opera House.

I biglietti del concerto del 2 settembre 2023 sono disponibili in prevendita nei circuiti Ticketone, Vivaticket, Boxoffice (on line e punti vendita) dalle ore 15.00 di giovedì 30 marzo. L’organizzazione raccomanda l’acquisto dei biglietti esclusivamente tramite i canali di vendita autorizzati e invita a non acquistare in altri siti.

Andrea Bocelli

Riconosciuto in tutto il mondo come icona della più grande tradizione vocale italiana, Andrea Bocelli ha venduto oltre 90 milioni di dischi. Nel 2010 gli è stata conferita una stella sulla Hollywood Walk of Fame, ha ricevuto 6 nomination ai Grammy Award e 6 nomination ai Latin Grammy Award. Si è esibito per quattro Presidenti degli Stati Uniti d'America, tre Papi, la Famiglia Reale Britannica, molti Primi Ministri e anche alle cerimonie dei Giochi Olimpici, all'Esposizione Universale di Shanghai nel 2010, all'Esposizione Universale di Milano nel 2015 (insieme all'Orchestra del Teatro alla Scala) e all'inaugurazione di Expo Dubai il 30 settembre 2021, dove ha ottenuto l'ennesimo personale successo trasmesso in mondovisione. L'11 giugno 2021 è stato uno dei protagonisti della cerimonia di apertura di UEFA Euro 2020 allo Stadio Olimpico di Roma. Il 21 agosto, davanti a più di 60.000 persone, Andrea Bocelli aprirà l'evento "NYC's Homecoming Concert" a Central Park, accompagnato dalla New York Philharmonic e artisti del calibro di Bruce Springsteen, Paul Simon e Patti Smith. Nel 2022, UMG ha pubblicato tre nuove produzioni operistiche con il tenore toscano. Fra gli ultimi progetti, “The Journey – Andrea Bocelli”, un documentario televisivo in onda su Paramount+, incentrato sul viaggio culturale e spirituale dell'artista percorso a cavallo sulla via Franchigia.