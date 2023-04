Coolio, svelata dopo cinque mesi la causa della morte

Il rapper di Gangsta’s Paradise, vincitore di un Grammy, sarebbe morto per un mix letale di cause: overdose da fentanyl, eroina, asma e una presunta cardiomiopatia

L’overdose di fentanyl, un oppiaceo della famiglia degli analgesici, sembra essere la causa principale della morte di Coolio. Ma ieri il portavoce della sua famiglia, Jarel "Jarez" Posey , ha rivelato che l’autopsia ha rilevato la presenza di tracce di eroina e metanfetamine nell’organismo del rapper. Inoltre, proprio come sospettavano alcuni dei suoi amici più cari, gli investigatori ritengono che anche la sua "grave asma", combinata a una non meglio precisata cardiomiopatia , abbia contribuito alla sua scomparsa lo scorso 28 settembre. Senza tralasciare il fatto che qualche fonte sostiene che il rapper abbia fatto anche uso di fenciclidina , una sostanza allucinogena conosciuta anche con il nome di polvere d’angelo. Insomma, un mix letale, che ha portato il 59enne vincitore di un Grammy alla morte.

Una notizia che ha scosso in primis la famiglia, e poi l’intero mondo dei media. Ma nonostante questo, Posey afferma che i sette figli di Coolio - Brandi, Jackie, Melan, Christopher, Artis III, Darius e Artisha - sperano di onorare la sua eredità attraverso la musica e alcuni gioielli realizzati per l’occasione. Un mese dopo la scomparsa del rapper, infatti, la famiglia ha annunciato di aver creato delle collane contenenti le ceneri del padre, così da poterlo sentire sempre vicino. E anzi, ognuno dei suoi figli ha addirittura avuto modo di personalizzare la collana, così da dare a Coolio l’amore e il rispetto che merita. Dall’altro lato, il rapper sembra essere stato più che generoso con i suoi figli, lasciando che ereditassero tutte le sue “proprietà personali e conti di deposito a vista, conti finanziari, polizze assicurative e royalties”.

La morte di Coolio

Era il 28 settembre 2022 quando Coolio è stato trovato privo di sensi sul pavimento del bagno della casa di un amico a Los Angeles. Secondo quanto riferito, i paramedici avrebbero cercato di rianimare il rapper per circa 45 minuti, convinti che avesse avuto un attacco cardiaco. Ma poi si sono accorti che non c’era nulla da fare, e che il loro intervento era arrivato troppo tardi per salvargli la vita.

La morte del rapper passato alla storia per il brano Gangsta’s Paradise, colonna sonora del film Pensieri Pericolosi con Michelle Pfeiffer, è arrivata all’improvviso, sconvolgendo chiunque gli vivesse vicino. “Sto con lui ormai da settimane e da mesi e non conoscevo – e ancora non so – le circostanze dietro la sua scomparsa, ma non ho visto nulla che potesse far pensare che fosse malato o che gli è successo qualcosa”, ha dichiarato Montell Jordan, il produttore che ha visto Coolio appena una settimana prima della sua scomparsa.