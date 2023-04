The Yet to Come Experience: com'è nato e che cos'è

Il duo musicale presenta The Yet To Come Experience, evento che celebra l'incontro tra musica e altre forme d'arte a cui hanno contribuito in maniera attiva diversi creators che hanno partecipato al concorso precedentemente lanciato dagli YTC Condividi

Paul e Majjo, fondatori del progetto musicale Yet To Come, nel 2021 immaginano un modo diverso di promuovere la loro musica e nasce così lo "Yet To Come Creator Contest", di lì a poco testate giornalistiche importanti li iniziano a definire dei precursori italiani di quella che è la corrente internazionale della filantropia virale. Per comprendere questa definizione attribuita al progetto, bisogna fare un passo indietro, perché dopo un anno di ristrettezze economiche dovute alla chiusura forzata dettata dalla pandemia nel 2020, gli Yet To Come attuano un piano insolito: i due rinunciano volontariamente all'unico compenso lavorativo previsto per chiedere al datore di lavoro di mettere in palio dei premi per artisti per la cifra esatta che avrebbe dovuto costituire il loro caché. Così facendo immaginano un nuovo contest su scala nazionale dedicato agli artisti e ai creativi che si svolge interamente online. Alla sua prima edizione, "YTC Creator Contest" si rivela un successo in termini di partecipazione e di eco a livello di stampa nazionale. Attualmente il progetto del contest sta crescendo e i due hanno appena realizzato un evento: si tratta della Yet To Come Experience, concretizzata grazie al sostegno di uno sponsor di pregio, che ha portato all'incontro di diverse forme artistiche. Una mostra d'arte visiva è stata associata al release "Party di Isola", nuovo singolo firmato YTC e primo in collaborazione con Benzai Records, etichetta indipendente nata dalla visione fresca e innovativa del manager Frank Bonavena.



L'evento L’evento è stato inoltre caratterizzato da un’esibizione dal vivo degli stessi Yet To Come con la loro band ma anche da quella di diversi musicisti che hanno partecipato al contest tra i quali il cantautore Nicola Lombardo. Hanno arricchito la serata anche numerosi ospiti musicali esterni al contest: tra questi, in veste di Secret Guest Star è arrivato il grande cantautore Giorgio Poi, lasciando tutti senza fiato con la sua esibizione. È stata la prima esibizione dal vivo per l’artista Cienne, nuova promessa di Benzai Records. Il dj set finale dell’artista iraniana Nava è stata la ciliegina sulla torta. Ma non è stato tutto qui: diversi special guest, anche tra gli artisti visivi, hanno impreziosito la mostra con le loro opere tra cui pittori del calibro di Luca Bartoli e del fumettista Paolo Raiteri. L’evento si è tenuto presso i nuovi spazi di Bobino.

chi sono gli YTC Majjo e Paul si sono incontrati tra le aule di un istituto musicale di Milano. Insieme costituiscono un progetto all’insegna della libertà espressiva. I due cantautori si trovano a fondere in un unicum i loro differenti background: retaggi rap derivati dal ghetto contaminano il bel canto all’italiana, reminiscenze soul d’oltreoceano s’insinuano nel substrato elettronico dei loro brani. All’interno del contenitore YTC i due autori intendono far convergere le esperienze maturate nel mondo della profumeria artistica, del teatro, della moda, del videomaking e della danza e il loro approccio alla creatività diventa sempre più sinestetico. Durante la pandemia, il duo inizia a produrre una web series di video musicali e, nonostante il momento delicato, portano a casa due episodi della serie nel 2020. Quest’ultima subisce una battuta d’arresto causa restrizioni e Paul e Majjo attraversano non poche difficoltà in quella fase critica. Tuttavia i due decidono di reagire in maniera positiva e in quel momento nasce, nella visione di Paul, il germe di quello che è lo Yet To Come Creator Contest. A proposito del contest, gli Yet To Come dicono: “speriamo che sia il primo di molti contest simili: la filantropia e la circolarità nell’arte sono l’unico modo per uscire dalla situazione critica in cui tutti gli artisti imperversano in questo momento storico. Il nostro sogno è quello di dare, un giorno, un milione di euro a un artista”.



