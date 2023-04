Jono Manson, il bello di un germoglio tardivo è Late Bloomer: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Late Bloomer (fioritura tardiva) è forse la canzone più introspettiva del mio nuovo album Stars Enough to Guide Me, ed esplora il tema della scoperta di sé in tarda età. Sono diventato padre all'età di 50 anni e ora, a 62 anni, mi sento come se stessi davvero trovando la mia voce come artista. Naturalmente, mentre ci muoviamo nella vita, il tempo diventa sempre più prezioso e questa è una delle grandi ironie dell'esistenza umana, il fatto che spesso ci rendiamo conto del nostro vero scopo quando abbiamo così poco tempo a disposizione. Detto questo, la canzone non è triste. Certamente c'è un sentimento malinconico sotto, ma il messaggio principale è vivere la vita al massimo in ogni momento meravigliandoci della bellezza che è intorno a noi e, se riusciamo a trovarla, anche dentro di noi.



Mi sento fortunato ad aver avuto una carriera così ricca finora. La mia musica mi ha

portato in ogni angolo del mondo dove altrimenti non avrei mai potuto viaggiare. Ho

condiviso il palco con grandi artisti, da Bo Diddley a Pete Seeger e Bruce Springsteen, e tanti musicisti meravigliosi hanno trovato la loro casa creativa nel mio studio di

registrazione. Tuttavia, c'è così tanto che voglio fare e spero che il tempo mi permetterà di andare avanti per ancora molti anni. Quando ho iniziato a scrivere Late Bloomer, la melodia mi ha immediatamente suggerito un'armonia in due parti. Quindi, quando è arrivato il momento di registrarla, ho chiesto alla mia cara amica Eliza Gilkyson se voleva cantare con me in questa traccia. Eliza ha una bellissima voce che è solo migliorata nel tempo e lei, come cantautrice, è uno dei miei grandi eroi. Per fortuna vive a solo un'ora da me vicino a Taos, New Mexico, e ha gentilmente accettato di venire nel mio studio e di esibirsi nella registrazione.



Il video è stato girato in parte nel mio studio, The Kitchen Sink a Santa Fe, e in parte a casa di Eliza appena fuori Taos in un posto chiamato Arroyo Seco dove c'è una storia profonda per la cultura dei nativi americani, per i coloni spagnoli che arrivarono nel 1500, per i primi pionieri e per i molti famosi fuorilegge americani della metà del XIX secolo. È un luogo dove puoi davvero sentire lo spirito di coloro che sono venuti prima. Un'altra cosa che amo profondamente del mio lavoro è che, come artista e produttore in Italia, attraverso le mie collaborazioni con numerosi musicisti, alcuni giovani ed emergenti, altri famosi come Edoardo Bennato, ho imparato tanto sulla profonda storia della musica italiana e delle diverse culture che compongono questo bellissimo paese, da regione a regione e da città a città. Non c'è un'Italia sola, ma tante, e sono tutte bellissime.