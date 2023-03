La scaletta del concerto di Max Pezzali a Firenze

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Il 31 marzo Max Pezzali è a Firenze per un concerto al Nelson Mandela Forum. Tanti i biglietti venduti e i fan che non vedono l’ora di ballare e cantare i suoi più grandi successi e qualche brano più recente. L’artista riproporrà alcuni tormentoni dei tempi in cui era con gli 883 e parte della sua carriera da solista. Sei un Mito, Nella Notte, Nord sud ovest Est…canzoni che hanno conquistato la generazione degli anni 90 e non solo. Dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, è una gioia per Pezzali tornare a vivere l’emozione della performance dal vivo e riscontrare un tale entusiasmo ed energia da un vasto pubblico che ha fatto registrare il sold out in breve tempo.