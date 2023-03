È morto Alfio Cantarella, ex-batterista dell'Equipe 84

VITA E CARRIERA

Nato nel 1941 a Biancavilla, in provincia di Catania, da ragazzo Cantarella si era trasferito a Milano. Nel 1960 si era unito ai Marino’s, gruppo divenuto I Gatti dopo l’unione con gli Snakers di Francesco Guccini e Victor Sogliani. Nel 1963, dall’unione di alcuni membri della band e di altri del gruppo modenese Le Tigri, era nata la nuova formazione Equipe 84, composta dalla voce e dalla chitarra di Maurizio Vandelli, dal basso di Victor Sogliani, dalla chitarra di Franco Ceccarelli e dalla batteria di Cantarella. Dopo il debutto con il 45 giri Canarino va, inno della squadra di calcio del Modena, e la firma del primo contratto discografico, nel 1965 l’Equipe 84 aveva pubblicato l’album di esordio e nel 1966 aveva partecipato al Festival di Sanremo con il brano Un giorno tu mi cercherai. I maggiori successi erano arrivati con le canzoni Io ho in mente te e 29 settembre, scritta da Lucio Battisti e Mogol, e poi con il disco Stereoequipe. Dagli anni Ottanta Cantarella si era dedicato invece alla produzione musicale, collaborando con artisti come Zucchero e Sergio Caputo, e all'organizzazione di tournée per numerosi artisti, inclusi Franco Battiato, Alice, Eugenio Finardi, i Pooh, Miguel Bosé, Giuni Russo, Anna Oxa, Matia Bazar e Mango. Negli anni Novanta aveva invece organizzato gli spettacoli, tra gli altri, di Beppe Grillo, New Trolls, Banco del Mutuo Soccorso, Enrico Ruggeri e Fiorella Mannoia.