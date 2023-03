È uscito Habitat cielo, il nuovo album di Silent Bob & Sick Budd Condividi

Silent Bob & Sick Budd sono tornati con Habitat Cielo, il nuovo album uscito oggi, venerdì 31 marzo. L'affiatata coppia ha deciso di lasciare il porto sicuro del rap alla ricerca di nuovi orizzonti seguendo la bussola della vita.

Silent Bob & Sick Budd, la bussola indica una nuova direzione I due artisti hanno presentato il progetto raccontandosi a tutto tondo tra nuove sonorità, tematiche importanti e tanta voglia di tornare sul palco con i primi due concerti evento in programma il 12 maggio all’Orion di Roma e il 19 maggio al Fabrique di Milano. Qual è il vostro habitat naturale? Silent: “Io continuo a parlare di provincia dove ancora abito, posti in cui la natura prevale sulle persone. Prediligo i luoghi in cui posso stare con me stesso” Sick Budd: “Il mio studio in cui posso fare e sentire musica, questo mi dà il maggior senso di pace e realizzazione” Il primo singolo estratto dall’album è Bussola Silent Bob: “Ognuno di noi ha una bussola personale, poi alcune volte capita che crescendo non si capisca dove la bussola stia puntando, trovarsi da soli può essere un modo per capire quale direzione prendere" approfondimento Silent Bob & Sick Budd, Habitat Cielo e il singolo Mamma ho l'ansia

Un’altra tematica dell’album è l’ansia, ad esempio la troviamo nel brano Mamma Ho l’ansia Silent Bob: “In più brani ho affrontato questa tematica, se ora ne parlo è perché sono in un momento della vita in cui è costante. Mi è servita per scrivere questa canzone riuscendo a darle una forma, ora posso vederla davanti a me e parlarci” Quali sono le sonorità dell’album? Sick Budd: “Non ci siamo dati paletti, ci sono influenze di diversi generi, se i primi due dischi erano pienamente rap, qui abbiamo provato cose differenti, troverete dai cori gospel alle chitarre che riecheggiano il grunge" approfondimento Musica e concerti, tutti i video

Qual è il vostro approccio alla musica? Sick Budd: “Decidiamo qualsiasi cosa insieme, non è scontato trovare un rapper che abbia l’umiltà di ascoltarti. Non abbiamo regole ben precise” Quali sono le vostre tracce preferite dell’album? Silent Bob: “Lei è e Blu notte” Sick Budd: “Lei è, Paura del buio e Mamma ho l’ansia” A maggio le prime due date evento dell’Habitat cielo tour, cosa dobbiamo aspettarci? Sick Budd: "Per noi la dimensione dei live è un passo veramente fondamentale nella narrazione di un disco quindi la preparazione di questi concerti ci sta richiedendo molto tempo sia per la parte sonora sia per quella visiva”