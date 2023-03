Carl Brave annuncia il tour estivo: le date da Bologna a Napoli

Musica

Portami a ballare di Carolina Bubbico è la voce di un'amante che desidera essere scelta dall’uomo di cui è innamorata. Un amore giovane e nascosto che non vede l’ora di essere vissuto alla luce del mondo. Come fosse una danza sotto la pioggia che tutto lava e tutto rivela, la verità di questo amore chiede di venir fuori. In fin dei conti quando una relazione ha motivo di essere, nella borsa e nelle tasche piove di già. Non resta che prenderne atto e ballare

Durerebbe un'ora di Colombre è una canzone in cui tutto può accadere, ma in cui non tutto quello che accade è davvero come sembra. E, soprattutto, non tutto quello che accade durerà più di un’ora