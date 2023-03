Florence Pugh, ecco le sue due prime canzoni come cantautrice

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Florence Pugh debutta nelle sette note, ma non lo fa abbandonando la settima arte: coniuga entrambe, pubblicando le sue prime due canzoni come cantautrice per un film in cui recita.

L'attrice britannica famosa per le sue interpretazioni in film come Lady Macbeth (2016), Midsommar - Il villaggio dei dannati (2019) ma soprattutto per la sua performance in Piccole donne (2019) - per la quale è stata candidata al Premio Oscar nella sezione miglior attrice non protagonista - ha appena pubblicato le canzoni The Best Part e I Hate Myself, due brani che interpreta il suo personaggio nel film A Good Person, scritto e diretto da Zach Braff (il mitico Dottor John Dorian della serie televisiva Scrubs).

I pezzi firmati da Pugh, inclusi nella colonna sonora del nuovo film di Braff, sono la lenta ballata con sonorità ambient The Best Part e il brano al pianoforte "lacerante" (come giustamente lo definisce Ben Beaumont-Thomas sul Guardian) intitolato I Hate Myself, ciascuna delle quali viene presentata in A Good Person come cantata dal suo personaggio, Allison, una promettente musicista la cui carriera è stata ostacolata da una tragedia personale.



"Ho scritto queste canzoni per fare recitare il mio personaggio Allison nel film, ma anche come un modo per elaborare e digerire la sua mentalità e il suo basso spazio mentale", ha spiegato Florence Pugh. “È stato incredibilmente utile e difficile. Volevo che una canzone riflettesse l'odio verso se stessa in un modo che il pubblico potesse veramente capire”, ha aggiunto.



Potete ascoltare le due canzoni The Best Part e I Hate Myself di Florence Pugh tratte dalla colonna sonora di A Good Person nei video che trovate in fondo a questo articolo.