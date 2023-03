Robert Plant, 7 concerti in Italia col progetto Saving Grace

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Robert Plant ha annunciato 7 concerti in Italia che si terranno tra la fine di agosto e i primi di settembre in cui presenterà al pubblico insieme a Suzi Dian lo spettacolo Saving Grace. Il tour partirà il 26 Agosto da Lignano Sabbiadoro per poi spostarsi a Macerata, Taormina, Bari, Ostia, Milano e concludersi il 6 settembre a Vicenza. Saving Grace, il progetto che vede sul palco Suzi Dian (voce), Oli Jefferson (percussioni), Tony Kelsey (mandolino, baritono e chitarre acustiche), Robert Plant (voce) e Matt Worley (banjo, chitarre acustiche e baritono, cuatro), ha fatto il suo debutto all'inizio del 2019 con una serie di concerti a sorpresa in piccoli locali in Inghilterra, Galles e Irlanda e, successivamente, un trio di date nel Regno Unito a sostegno della Fairport Convention.



Le esibizioni intime hanno visto la band attingere da un repertorio di "musica ispirata al paesaggio onirico delle marcie gallesi", canzoni che abbracciano i diversi gusti e le influenze di Plant, in particolare la sua eterna passione per il folk britannico e americano, gli spiritual e il blues tradizionale, tra cui un numero di amati standard e preferiti di lunga data di Doc Watson, Donovan, Moby Grape e Low, tra gli altri.



26 AGOSTO | ARENA ALPE ADRIA | LIGNANO

28 AGOSTO | SFERISTERIO | MACERATA

30 AGOSTO | TEATRO ANTICO | TAORMINA

1 SETTEMBRE | LOCUS FESTIVAL | BARI

3 SETTEMBRE | TEATRO ROMANO | OSTIA ANTICA

5 SETTEMBRE | TEATRO ARCIMBOLDI | MILANO

6 SETTEMBRE | PIAZZA DEI SIGNORI | VICENZA IN FESTIVAL