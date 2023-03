La scaletta del concerto dei Måneskin a Roma

Ennesimo sold-out per il concerto nella città natale della band che spopola in tutto il mondo Condividi

Il successo dei Måneskin si può misurare anche attraverso quello dei loro concerti italiani. Le date che la band romana sta tenendo in Italia all'interno del tour europeo possono definirsi il primo accenno di tournée nel nostro Paese da quando sono esplosi a livello internazionale. Per questo motivo sono stati a lungo criticati dai loro fan, che alla fine sono riusciti a ottenere alcune date nel nostro Paese, dove ci sarà poi la parentesi degli stadi la prossima estate. Ed è a quei concerti che deve puntare chi non ha ancora i biglietti per le date primaverili, perché queste ultime sono andate tutte sold-out in pochissime settimane. Questa sera, venerdì 24 marzo, il gruppo si esibirà a Roma e, com'era prevedibile e noto, anche per questo concerto i biglietti sono finiti in pochi giorni da quando sono stati resi disponibili. Roma, d'altronde, per i Måneskin non è una città come un'altra: è la loro città, è quella dalla quale sono partiti per conquistare il mondo, iniziando come artisti di strada in via del Corso.

La scaletta di Roma approfondimento Måneskin in concerto a Bologna, un viaggio oltre il tempo e lo spazio Il concerto a Roma per i Måneskin rappresenta la sublimazione del Loud Tour, che ha ottenuto il sold-out in tutta Europa e non solo in Italia. In tanti criticano questi quattro ragazzi che, con la loro musica e il loro stile, hanno saputo rivoluzionare la percezione della cultura musicale italiana. Non piacciono ai puristi del rock ma il successo di vendite dei loro singoli e album non può essere negato, perché i numeri parlano chiaro. Tra brani originali e cover, i Måneskin hanno saputo realizzare hit mondiali straordinarie negli ultimi anni, canzoni che il pubblico si aspetta di sentire durante i concerti e sicuramente non sarà deluso. In base agli eventi finora conclusi, la scaletta per la data di questa sera al Palazzo dello Sport di Roma, l’ordine di uscita dei brani dei Måneskin dovrebbe seguire il seguente schema: Don’t Wanna Sleep Gossip Zitti E Buoni Own My Mind Supermodel Coraline Baby Said Bla Bla Bla In Nome Del Padre Beggin’ Timezone For Your Love Gasoline Torna A Casa Vent’Anni Amandoti I Wanna Be Your Slave La Fine Feel Mark Chapman Mammamia Kool Kids The Loneliest I Wanna Be Your Slave

Dopo il maxi concerto di Roma, i Måneskin suoneranno a Napoli e Bari, per poi concludere il tour italiano il prossimo aprile con ben quattro date all'Assago Forum di Milano. Come già sottolineato, trovare biglietti per queste date non è al momento possibile se non tramite il reseller ufficiale ma ci sono ancora alcune possibilità per gli stadi la prossima estate. Se la prima data di San Siro, infatti, è già sold out restano alcuni posti allo stadio Olimpico di Roma e a Trieste, oltre che la seconda data di San Siro.