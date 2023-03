Franco Mussida crea una nuova magia e la chiama Arca 6: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Ho dato un nome al mio nuovo strumento: si chiama Arca 6. Da tempo cercavo un suono nuovo. Un suono adatto ad interpretare ciò che sono oggi come persona, più che come musicista. Quando è arrivato, anche grazie a Marco Vignuzzi, il liutaio che ha modificato un mio strumento degli anni ‘90, ho pensato: “È ora di comporre nuova Musica”. Il suono racconta l’identità di un musicista. Arca 6 è uno strumento che ospita l’esperienza di tanti anni e la restituisce: sarà il mio futuro. Sa dialogare con le tecniche elaborate su strumenti diversi: chitarre elettriche, classiche, acustiche.



Mi piace paragonarlo a una Formula 1, tanto è preciso nel restituire l’espressività che gli richiedo. Ha un suono grande, caldo, consolatorio, che comunica fermezza, precisione, pur essendo un suono visionario e immersivo. Quando lo suono non sento solo lo spazio che crea il reverbero, ma anche il silenzio; il silenzio che c’è nello spazio tra un suono e l’altro. Al centro del piano delle corde ho serigrafato un mio dipinto d’orato che riproduce “energia vibrante”. Suonare questa particolarissima chitarra è per me un’esperienza bella, eccitante, ricca di suggestione. Presto la vivrò live, il 14 aprile all’Auditorium San Fedele di Milano con sei compagni di viaggio, proprio per raccontare gli effetti del suono, quell’aria magica, vibrante che si respira nel Pianeta della Musica.