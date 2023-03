Vasco Rossi, arriva l'album di figurine Vasco Kom Collection

Il nuovo progetto editoriale dedicato ai fan del Blasco è composto da 150 figurine monografiche che celebrano la vita dell’artista Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Quando si diventa davvero immortali? Quando la propria immagine diventa una “figu”. Gli appassionati di collezionismo sicuramente concorderanno con questa affermazione, perché chiunque, almeno una volta nella vita, ha sognato di essere una figurina da scartare e aggiungere a un album. Pochi possono dire di aver avuto questo onore, se si escludono i calciatori. Ora, Vasco Rossi è entrato in questo particolare gotha di privilegiati grazie alla realizzazione di un album di figurine interamente dedicato alla sua persona. Una celebrazione totale per il rocker di Zocca, che ora può annoverare anche questo tra gli straordinari successi della sua carriera, merito anche di una sorta di devozione personale sviluppata dai suoi fan, che lo seguono in ogni sua iniziativa.

L’album Vasco Kom Collection approfondimento Da Albachiara a Rewind: le canzoni indimenticabili di Vasco Il prodotto editoriale è stato reso disponibile da quest’oggi, 21 marzo, ed è mirato a ripercorrere i 40 anni di carriera del Kom, come lo chiamano i suoi affezionati sostenitori. In totale si tratta di 150 figurine che ripercorrono la vita professionale e personale di Vasco Rossi, che in 71 anni di vita ha saputo scrivere pagine straordinarie della storia della musica e della cultura italiana in generale. Il rocker di Zocca è diventato presto un punto di riferimento, andando oltre il canonico culto del personaggio e arrivando al culto della sua persona. Nelle 150 figurine si raccontano anche gli aspetti meno noti di Vasco Rossi, ossia gli studi dai salesiani e le sue simpatie per i movimenti sessantottini anarco-insurrezionalisti. Quella del Blasco è stata una vita piena di eventi e di accadimenti che l’album si ripromette di raccontare per immagini, con un viaggio nel mondo di un cantante che ha saputo essere molto di più, anche grazie alla capacità di evolversi con il corso dei tempi senza mai tradire se stesso, il suo impegno e la sua anima.

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Musica Buon compleanno Vasco Rossi, la storia del "komandante" Il 7 febbraio del 1952 a Zocca, in provincia di Modena, è nata una delle voci più importanti del rock made in Italy. Ecco alcuni dei momenti più significativi della lunga carriera del Blasco. LA FOTOGALLERY Vasco Rossi, una vera e propria leggenda della musica italiana, spegne oggi, 7 febbraio, 71 candeline sulla sua torta di compleanno, e sono in migliaia di fan che lo celebrano. Lui intanto annuncia "l'evento" sul suo profilo Instagram con un video che ha già fatto incetta di like "Albachiara", incisa nel 1979, forse il suo successo più grande, "Siamo solo noi" del 1981, "Vado al massimo" del 1982 e "Vita spericolata" dell’anno successivo sono solo alcune delle canzoni con cui Vasco ha fatto cantare e sognare milioni di italiani Inizia fin da giovanissimo a prendere lezioni di canto su input della madre casalinga, grande appassionata di musica. Nella foto Vasco Rossi in concerto a Milano nel 1987

Come funziona l’album di Vasco Rossi GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Ogni bustina che può essere acquistata in edicola contiene ben 7 figurine. Ma c’è di più, perché chi partecipa alla collezione può partecipare automaticamente all’estrazione di due biglietti per un concerto di Vasco Rossi. All’interno delle bustine si trovano diversi tipi di figurine: olografiche, classiche e metallizzate in edizione limitata. Un’occasione da non perdere per i fan del cantante, che oltre ad aggiungere un pezzo alla loro collezione potranno essere presenti a uno dei concerti del tour del Blasco, che dal prossimo giugno tornerà sui palchi italiani per una serie di eventi unici. Per capire quale sia la portata di questo tour basta dire che la data zero del prossimo 2 giugno è andata sold out appena 10 minuti dopo l’apertura della prevendita.