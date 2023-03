negramaro: “sarà una grande festa"

approfondimento

Era il 2003 quando i Negramaro si affacciarono sulla scena discografica italiana con l’album omonimo che avrebbe dato il via a una carriera in continua ascesa. Per celebrare questa importante ricorrenza, il gruppo ha deciso di organizzare un maxi concerto all’aeroporto Fortunato Cesari di Galatina-Lecce.