Lele Spedicato dei Negramaro di nuovo papà: è nata Diana

"Vita chiama vita. Benvenuta tra noi piccola grande Diana. Sei venuta questa notte con la benedizione di Dio: 3.33 kg di puro amore , grazie Clio mia" ha scritto su Instagram Emanuele 'Lele' Spedicato. Tanti gli auguri e le emoticon spuntati sotto il post, tra i quali quelli dei Negramaro, dei Tiromancino, di Diodato e di Emma Marrone . La coppia aveva annunciato la seconda gravidanza il 26 ottobre, giorno del compleanno sia del chitarrista dei Negramaro sia dell'attrice. Il 26 ottobre è anche la data che i due hanno scelto come giorno del matrimonio , celebrato nel 2017 sull'isola di Leros in Grecia. Lele Spedicato e Clio Evans sono già genitori di Ianko , 3 anni il 15 novembre, nato durante la riabilitazione che il musicista stava affrontando dopo l' emorragia cerebrale che lo aveva colpito il 17 settembre del 2018, mentre si trovava nella sua casa in Puglia. Intanto i Negramaro si stanno preparando per tornare live davanti al loro pubblico con il Negramaro Unplugged Tour : previste oltre 20 date il prossimo autunno in Italia ed Europa.

Clio Evans, chi è la moglie di Lele Spedicato

approfondimento

Lele Spedicato esce dalla clinica con la moglie Clio Evans

Classe 1981, Clio Evans è nata a Roma da padre inglese e madre greca. Si è diplomata nella Capitale in stilista di moda e in seguito ha conseguito la laurea in Lingue e Culture straniere, coltivando la passione per il teatro. Proprio sul palco ha iniziato a lavorare come attrice, realizzando anche un progetto con il regista Luciano Melchionna, intitolato Dignità Autonome di Prostituzione. In tv ha lavorato nelle fiction I Medici e Tutto può succedere. Clio Evans parla perfettamente greco, inglese, portoghese e, ovviamente, l’italiano. Nel 2018, qualche giorno dopo aver trovato il marito svenuto a bordo piscina a causa dell'emorragia, la 40enne gli dedico un profondo messaggio social. “Già due volte, per esperienze personali, la natura… il corso degli eventi mi hanno messa davanti all’ineluttabilità della vita – ha spiegato l’attrice, postando una foto in cui sorride insieme al marito -. E alla consapevolezza della fragilità umana. Ma adesso è diverso perché lo stop/pause è accaduto alla persona più bella che io abbia mai conosciuto, al mio presente, al mio futuro. Al mio tutto. All’Amore in persona. Scrivo grazie ad amici vicini e lontani, a sconosciuti e conoscenti, a stars e a fans per il sostegno, per le preghiere e per l’energia positiva che state dimostrando. Sono certa che in qualche modo gli stia arrivando quest’ondata di amore, incoraggiandolo a reagire ancora più forte. E conoscendolo, anche Lele vi ringrazierebbe con un abbraccio uno ad uno”. Per fortuna tutto si è concluso al meglio per il chitarrista dei Negramaro, che si è ripreso dopo circa venti giorni in rianimazione.