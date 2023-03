“Mi volevi affondare” è la rinascita di Albasax: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Sono Daniele Dominici, in arte Albasax e vivo per la musica e per i sogni. La musica è sempre stata per me la chiave della mia felicità e il centro focale di una rinascita interiore, che ho ricercato con disperazione per molto tempo lottando con tutto me stesso. Qualche anno fa ho vissuto un distacco improvviso molto grande, e sin da subito ho capito che da quel momento in poi mi sarei dovuto aspettare delle conseguenze drammatiche e traumatiche, che mi avrebbero segnato per tutto il resto della vita. Ho passato notti intere a cercare di dare risposte a domande a cui era impossibile rispondere, ma non c’era nulla da fare, io dovevo dare una risposta a tutti i costi. Ricordo ancora che una delle cose che mi ripetevo di più era: “Forse non sono abbastanza... Ho sbagliato tutto io”. Col passare del tempo ho iniziato a rendermi conto che non avevo nessuno intorno a me con cui sfogarmi, se non la mia famiglia, a cui però non ho mai raccontato proprio tutto della mia situazione. Questo perché non volevo che soffrissero più di quanto non stavano già facendo. Uno dei momenti peggiori della mia vita per me era diventata la sera. Era proprio il momento in cui mi mettevo a letto sotto le coperte e spegnevo la luce che i pensieri tornavano su, e facevano un gran rumore nonostante tutto il silenzio intorno. Ricordo perfettamente che in quelle sere la vita venne da me a bussare per chiedere il conto, un conto che forse non avrei mai pensato di poter pagare perché mi sentivo inadatto, solo e incapace di fare qualsiasi cosa. Il mio nuovo singolo “Mi volevi affondare” parla proprio di questo. Della mia rinascita data da un bisogno imminente di urlare alla gente tutto quello che avevo tenuto dentro per mesi o forse per anni, per potergli far capire che pur vivendo situazioni drammatiche estreme, c’è sempre un modo per uscirne fuori migliori di prima. La canzone è nata insieme al mio produttore Federico Paciotti a marzo dello scorso anno. Un bisogno personale e dato che credo fortemente nella potenza di una canzone, ho pensato che comporre un brano con un andamento ballabile potesse dar modo alle persone di distaccarsi per poco più di tre minuti dalla realtà concedendosi un po’ di divertimento. Pubblicare un brano non è mai semplice, soprattutto quando si tratta di un brano così personale che tratta proprio una storia vera mettendoti a nudo completamente, ma cerco sempre di concentrarmi su quello che poi effettivamente la gente sceglie di farne delle mie canzoni. Questo è il mio primo singolo, ma è in “cantiere” un album intero ispirato ai miei grandi idoli: Ed Sheeran e Lady Gaga. Non smetterò mai di sognare di poterli incontrare e di lavorare per poter diventare come loro. Sono in dovere con la mia musica ma soprattutto con me stesso, per essermi umiliato ingiustamente e mi auguro che il pezzo possa essere utile per quei molti che non si sentono mai abbastanza.