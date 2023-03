Renato Zero in concerto oggi a Torino, la scaletta del 17 marzo

Una "scommessa difficile”: così ha definito il cantante il suo nuovo tour Zero a Zero Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Zero a Zero è il nuovo tour di Renato Zero, che si riprende il palco con eventi epici capaci di riscuotere un grandissimo successo tra il pubblico. Non stupisce che la maggior parte delle date della tournée siano già sold-out, visto l’affetto che da anni circonda il cantautore, che può contare su una delle più nutrite fanbase del nostro Paese. Da decenni sulle scene, la sua immagine non ha mai risentito dello scorrere del tempo ma, anzi, è noto ed evidente che tanti dei giovani artisti che si affacciano ora sulla scena riprendano o si ispirino proprio a Renato Zero. Zero a Zero è qualcosa di diverso, racconta la “doppia vita” dell’artista: “Un bel pareggio ci vorrebbe proprio per mettere d’accordo pubblico e privato di un Renato che ha deciso di sdoppiarsi dal 1966 fino ad oggi. Uno bazzicava vicoli, piazze, quartieri e città. Da nord a sud. Da est a ovest. In abiti borghesi ovviamente, raccogliendo segreti e storie di vita di ogni genere. L’altro lo attendeva per mettere nero su bianco, con parole e musica, quelle osservazioni e porzioni di umanità così necessarie allo scopo”.

Renato Zero in concerto a Torino, la scaletta approfondimento Renato Zero torna in tour: “Il pubblico è la mia cartina al tornasole” Per Renato Zero questo tour è una “sfida”, ma anche “una scommessa difficile”. C’è l’umanità e l’umiltà di un artista in queste parole, la sua grandezza nel considerarsi ancora impegnato in una sfida nonostante, forse, non avrebbe più bisogno di dimostrare niente. Ci sono le sue canzoni che parlano per lui, basterebbero quelle a raccontare la straordinaria storia della sua vita e della sua carriera. Eppure, invece, Renato Zero ha ancora voglia ed energia, vuole continuare a stupire il suo pubblico con un viaggio nella propria anima, che è anche quello di chi lo segue, cantando le sue canzoni e imparando a conoscerlo. Ecco la scaletta possibile per questa sera: Il mercante di stelle Per non essere così / Niente trucco stasera / Artisti / L’equilibrista Mai più da soli Viaggia Cercami Emergenza noia Sogni di latta Che fretta c’è Dimmi chi dorme accanto a me Questi anni miei La culla è vuota Magari / Ho dato / Mentre aspetto che ritorni/ Ed io ti seguirò / La tua idea / Nei giardini che nessuno sa Figli tuoi Madame Chi Via dei martiri Vivo / Uomo, no! / Non sparare / Il carrozzone Ufficio reclami Triangolo Si sta facendo notte Rivoluzione Quanto ti amo Tutti sospesi Quattro passi nel blu La vetrina Amico assoluto

Concerti di Renato Zero GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Non sono moltissime le date di questo tour di Renato Zero ma molte di queste sono doppie: una scelta fatta dall’artista per far fronte alle innumerevoli richieste di biglietti che una sola data in ogni città non avrebbe saputo soddisfare. Dopo Torino, Zero a Zero si sposterà a Bologna, Milano, Livorno ed Eboli, fino alla conclusione che si terrà a Roma, la sua città.