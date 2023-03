Dile, perdersi e ritrovarsi tra Marciapiedi e una originale playlist

L'artista racconta, nel suo singolo, le difficoltà di una relazione in cui ci si rincorre continuamente, ma in cui il sentimento è così grande che, anche dopo che ci si è persi, ci si ritrova ogni volta. E la abbina a dieci canzoni a tema

Luigi Tenco – Lontano lontano

Un capolavoro, un pezzo di storia. Sono molto legato a questa canzone e al suo significato. Scritta più di cinquanta anni fa con un linguaggio che è tuttora contemporaneo.



Bon Iver – Creeks

Questo brano è un viaggio di emozioni, un grido d'amore disperato da ascoltare in macchina da soli in piena notte. Il vocoder che accompagna tutto il pezzo esalta ancora di più la sensazione del dolore.



Brunori – Per due come noi

Questo pezzo descrive una storia che resiste da più di vent'anni. Tra tanti brani ricchi di amori finiti male, è stato giusto per me inserire un pezzo che rappresenta “speranza”. La dolcezza in questa canzone è un’arma letale, un racconto d'amore quotidiano che non si stanca mai.



Levante – Abbi cura di te

Prendersi cura di se stessi è una delle pratiche più difficili da portare a termine, siamo geneticamente attratti da situazioni che ci fanno soffrire e che lentamente ci intrappolano.



Samuele Bersani – Giudizi Universali

Questa non può mancare in nessuna mia playlist. Uno spietato racconto dell'amore

attraverso alcune fasi come l'orgoglio e la rabbia che diventa quasi odio. Ricordo che ho dovuto sentirla centinaia di volte prima di capire davvero il suo significato.



Mumford & Sons – Only Love

Ho scoperto questo pezzo quasi per sbaglio con la riproduzione casuale. Mi ha abbracciato dal primo ascolto, l'arrangiamento mi ci ha fatto credere davvero. Un viaggio emotivo che consiglio a tutti.



Pino Daniele – Dubbi non ho

Credo senza ombra di dubbio che questa sia una delle canzoni d'amore più belle della

storia della musica italiana. Faccio fatica a spiegarne il perché, certe cose non si possono spiegare.



Cesare Cremonini - Marmellata #25

La descrizione del vuoto che una relazione può lasciare passa attraverso l'elenco di ogni singolo oggetto in grado di ricordare quello che non è più com'era. Sembra di stare a casa con lui, sembra di soffrire esattamente come lui.



Gianluca Grignani – La mia storia tra le dita

Certi brani ti entrano dentro e crescono insieme a te, cantavo questo pezzo da quando non ne capivo neanche il significato e, proprio come un vero amico, è sempre rimasto con me.



La Fame di Camilla – Come il sole a mezzanotte

Seguo e ascolto Ermal Meta da quando era il frontman de “la Fame di Camilla”, band

alternative pop incredibile. Questo, tra i tanti, è il brano che più mi ha colpito.