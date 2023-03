Dr4amma, la sua richiesta di aiuto e perdono è Occhi Rossi: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



“Occhi rossi” è una richiesta d’aiuto, di perdono. È il rimorso che lentamente corrode le pareti dello stomaco, la rassegnazione che toglie la forza di provarci. Il brano affronta un argomento attuale e, purtroppo, sempre più diffuso al giorno d’oggi. Riflette una società sempre più sorda e cieca di fronte ai problemi dei giovani, costretti a combattere da soli i loro mostri. “Nella notte scura parlo con i mostri” recita un verso del testo, a dimostrazione del fatto che spesso si è costretti a medicarsi le ferite da soli, inermi, in attesa che qualcuno allunghi la mano per riportarci a galla. La nostra realtà conta sempre più minacce di suicidio e comportamenti autolesivi, disturbi del comportamento alimentare, conflitti fra genitori e figli, dipendenze da droga e psicofarmaci. Spesso i giovani diffidano degli adulti, “non possono capire” dicono. Il problema è che più si è in conflitto con se stessi, più si tende ad isolarsi, quasi come fosse un segreto da custodire sotto chiave. Perché sarebbe più la vergogna di fronte al volto di un genitore deluso, che il sollievo di aver condiviso il dolore con una persona fidata. “Chiedo scusa a mamma che c’ha gli occhi rossi”: sono le preghiere di un figlio rivolte alla madre, che davanti ai problemi del ragazzo si sente disarmata, inutile, spaventata. Allora non le resta che versare tutte le lacrime che ha in corpo, finché il bruciore agli occhi sia più forte del dolore che porta nel petto.



La registrazione del mio videoclip girato in casa è stata oltre che una nuova e bellissima esperienza è stata anche molto emozionante perché anche mia madre ha preso parte al video. Quello che voglio far arrivare a tutti i ragazzi della mia età è il valore e l’importanza della famiglia, anche se ci troviamo in un epoca nella quale si da molta più importanza ai beni materiali che ai legami familiari. Il videoclip ritrae il ragazzo chiuso tra le mura di casa, quasi in trappola, quasi soffocato, che trova conforto solamente tra le braccia della madre, unica fonte di speranza. In fin dei conti siamo umani dopotutto e in quanto tali siamo soggetti all’errore, a cadere e a sbucciarci le ginocchia. L’importante è saper afferrare più forte possibile la mano che ci presta soccorso e lasciarsi ascoltare, capire, salvare. La mia più grande passione è la musica che mi accompagna fin da piccolo, grazie a mio padre musicista e cantante ho conosciuto questo fantastico mondo nel quale ho iniziato a fare i primi passi all’età di 12 anni studiando canto nella cuore in musica accademy con la mia vocal coach Johanna Pezone con la quale abbiamo cominciato un percorso artistico che mi ha portato a conoscere la discografica e Manager Maria Totaro dell’etichetta la MMline production Records; il mio nuovo singolo Occhi Rossi è scritto dall’autrice Giorgia Brunello e prodotto da Vittorio Conte e Thomas della Jericho Studios.