Costa Titch, il rapper è morto sul palco durante il concerto

Chi era Costa Titch

Il rapper ha ottenuto un grande successo con Big Flexa, che ha avuto più di 45 milioni di visualizzazioni su Youtube, mostrando il sottogenere locale amapiano della musica house che mescola musica house, jazz e lounge. I video sui social media del suo concerto in Sudafrica lo mostrano mentre si esibisce con il microfono in mano fino a quando sembra cadere. Continua a cantare ma crolla di nuovo, spingendo altri artisti a venire in suo aiuto.

Un mese fa morto un altro rapper

Costa Titch, il cui vero nome era Costa Tsobanoglou, è morto un mese dopo l'assassinio di un altro famoso rapper sudafricano, Kiernan Forbes, noto come AKA. Forbes è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco fuori da un ristorante di Durban ed è in corso un'indagine su quello che è stato visto come un probabile omicidio a contratto.