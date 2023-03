I Love Cinema Rock, quattro serate speciali al cinema Anteo di Milano

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Billboard Italia, in collaborazione con Anteo e Dr. Martens inaugura a marzo I Love Cinema Rock, una breve rassegna cinematografica a tema musicale: un ciclo di quattro appuntamenti (di cui due proiezioni in esclusiva per Milano), ciascuno accompagnato da un talk in apertura e la presenza di ospiti speciali in sala, tra artisti e addetti ai lavori. Per ogni appuntamento sarà prodotto uno speciale podcast condotto da Tommaso Toma, direttore di Billboard Italia, che vedrà la partecipazione degli ospiti invitati ai talk. Ad ospitare gli appuntamenti saranno le sale delle due sedi di Anteo, Ariosto Spaziocinema (Via Lodovico Ariosto, 16) e Anteo Palazzo del Cinema (Piazza Venticinque Aprile, 8).



A dare il via a I Love Cinema Rock il 16 marzo il documentario su Kurt Cobain diretto da Brett Morgen (autore inoltre del documentario di successo Moonage Daydream).

Sul palco interverranno prima della proiezione, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Roberta Sammarelli dei Verdena e il regista Alex Infascelli che ha recentemente pubblicato il suo nuovo documentario Kill Me If You Can e un imperdibile romanzo di formazione, Now, here, nowhere, lavoro che raccoglie l’esperienza della musica grunge.



La seconda tappa della rassegna sarà invece il documentario di Will Lovelace e Dylan Southern Meet Me In The Bathroom, che sbarcherà per la prima volta a Milano il 30 marzo, dopo aver avuto le sue uniche proiezioni italiane per il Festival dei Popoli a Firenze e per la recente edizione di Seeyousound a Torino. La proiezione -in esclusiva per Milano- sarà anticipata da un talk in cui parteciperanno Carlo Pastore, Francesco Mandelli, Susanna Ausoni, Giuliana Matarrese e Mauro Bevacqua.



Il terzo film in calendario sarà l’incredibile Control il 27 aprile, girato in bianco e nero dal regista e fotografo Anton Corbijn e che vede l'interpretazione di Sam Riley nei panni dell'icona Ian Curtis dei Joy Division. Ad accompagnare la proiezione la presenza in sala di ANDY dei Bluvertigo, Fausto Lama dei Coma Cose e Giuliana Matarrese.



Il ciclo si concluderà l'11 maggio con Don't Go Gentle. A Film about Idles, documentario fandom di Mark Archer che racconta l’ascesa della celebre band post-punk inglese. Accompagnerà la proiezione in sala la presenza di Sethu e Giulia Cavaliere.

IL CALENDARIO

Gioved 16 MARZO

Ariosto Anteo SpazioCinema, inizio ore 19.30

Kurt Cobain: Montage of Heck di Brett Morgen

Ospiti del talk: Alex Infascelli / Cristiano Godano / Roberta Sammarelli

(Podcast: Si è già rocker “in utero”?)



Giovedì 30 MARZO

Anteo Palazzo del Cinema, inizio ore 19.30

Meet Me In The Bathroom di Will Lovelace e Dylan Southern

Ospiti del talk: Carlo Pastore / Francesco Mandelli/ Susanna Ausoni / Mauro Bevacqua (Podcast: L'ultimo rinascimento indie rock).



Giovedì 27 APRILE

Ariosto Anteo SpazioCinema, inizio ore 19.30

Control di Anton Corbijn. Ospiti del talk: ANDY dei Bluvertigo / Fausto Lama dei Coma Cose / Giuliana Matarrese (Podcast: La classe operaia va in paradiso).



Giovedì 11 MAGGIO

Ariosto Anteo SpazioCinema, inizio ore 19.30

Don't Go Gentle. A Film about Idles di Mark Archer

Ospiti del talk: Sethu / Giulia Cavaliere (Podcast: Quando la vulnerabilità è arma irresistibile)