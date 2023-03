Palco Gaber, inaugurate le installazioni che celebrano il Signor G.

Approfondimenti

L’1 gennaio 2003, esattamente 20 anni fa, se ne andava uno degli artisti più eclettici del panorama culturale italiano. Chitarrista, cantautore, conduttore in tv ma soprattutto icona del “teatro canzone” in cui ha mescolato per decenni musica, monologhi, ironia e pensiero libero. Dall’infanzia milanese all’amicizia con Celentano, Jannacci e Tenco. Dal successo musicale a quello televisivo, fino all’approdo rivoluzionario sul palco teatrale: ecco le tappe principali della sua vita