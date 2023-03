Scooppiati Diversamente Band, l’amore è Un Istante: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



A distanza di quattro anni dall'ultimo lavoro discografico ispirato alla violenza di genere torniamo a parlare di tematiche sociali con il singolo Un istante e con una nuova vocalist: stiamo parlando di Ketty Giansiracusa che si unisce così a noi. Da oltre 10 anni il progetto Scooppiati Diversamente Band propone l’utilizzo della musica per comunicare un messaggio di uguaglianza, inclusione e per trattare temi sociali propri di quest’epoca. Il progetto nasce proprio nel Terzo Settore dalla Cooperativa Sociale H-Anno Zero Onlus di Roma che, da oltre 40 anni, si occupa di assistenza a persone diversamente abili e di progetti di inclusione sociale e scolastica.



Nel nostro ultimo lavoro intitolato Un istante, trattiamo il tema della guerra, un argomento purtroppo molto attuale che nasconde numeri importanti; basti pensare che sono circa 59 i conflitti in atto nel mondo, eppure ci rendiamo conto dell’importanza della pace solo nel momento in cui il conflitto si avvicina a noi per motivi di confine o economici. Il dramma umanitario che si sta consumando in questo istante noi lo abbiamo racchiuso in un’immagine in cui l’abbraccio tra madre e figlia diventa surreale, la devastazione, la morte e l’assenza sono sublimate in una stretta fuori dal tempo a cui solo una luna piena riesce a trattenersi. Per la realizzazione del videoclip abbiamo ipotizzato diverse soluzioni. Non volevamo essere attori protagonisti, perché nella vita reale non lo siamo, o utilizzare un linguaggio troppo didascalico per descrivere la guerra. E’ nata così l’idea di un’illustrazione, avevamo la necessità di qualcosa che rappresentasse questo amore in grado di andare oltre il tempo e lo spazio.



Abbiamo iniziato a riascoltare il brano e a lanciarci in visioni libere e d’un tratto il nostro sguardo da eterni bambini si è manifestato, lì abbiamo capito che avremmo dovuto cercare un’immagino disegnata che riuscisse a definire con semplicità le nostre parole. Curiosando nel web abbiamo scoperto le fantastiche illustrazioni della talentuosa Giulia Cregut, fiorentina classe 93, illustratrice molto stimata a livello nazionale e con una sensibilità particolare nei confronti del sociale. Giulia, dopo aver ascoltato il brano e aver compreso la sensazione che volevamo trasmettere, ha

concretizzato il nostro pensiero disegnandolo con una tecnica fumettistica. L’illustrazione, con le sue tonalità calde ed accoglienti, ci è piaciuta al punto tale da scegliere di realizzare il videoclip proprio con il compositing del disegno. Chi guarda il video verrà catturato da subito dall’armonia della scena notturna, con la sua brillante luna che infonde speranza, nel quale poi verrà svelato il lato bellico con i palazzi in fumo evidentemente bombardati. Su questo scenario surreale si sovrappongono con decisione i due soggetti protagonisti, la madre e la figlia, stretti nel loro abbraccio. La musica accompagna elegantemente il video e quasi passa in secondo piano se non fosse per la comparsa a schermo del testo del brano. Questo ha una doppia funzione, da una parte rafforzare il significato del brano e dall’altra un supporto per l’ascoltatore non udente.