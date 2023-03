Top dj in alta quota con il festival Caprices

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Tra i festival più attesi, spicca senz’altro il Caprices, festival che quest’anno festeggia la sua ventesima edizione e va in scena per due fine settimana consecutivi, da venerdì 7 a domenica 9 e da venerdì 14 a domenica 16 aprile 2023 a Crans Montana, località alpine tra le più ricercate della Svizzera francese. Cinque gli stage previsti, tra i quali spicca il Modernity, ubicato a 2.200 metri d’altezza in una serra, con relativo tetto trasparente dove si svolgono le sessioni diurne; per quelle serali tra gli altri palchi si distingue il Moon, che quest’anno si doterà di tecnologie e visual sempre più d’avanguardia. Nel primo fine settimana (7-9 aprile) a Caprices suonano tra gli altri Bedouin, Satori (live), Jamie XX, Fatboy Slim, Black Coffee, ARTBAT, Monolink (live), Who Made Who (live), Brina Knauss e Layla Benitez; nel secondo fine settimana (14-16 aprile) la line up prevede Agoria, Claptone, Anfisa Letyago, Giorgia Angiulli, Jeff Mills, Loco Dice b2b Seth Troxler, Luciano b2b Ricardo Villalobos, Richie Hawtin e Sven Väth.



Tutti artisti di primissimo livello, che si dividono tra dj set, live e b2b, ovvero quella modalità nella quale due dj alternano un disco a testa. Per limitarsi ad approfondire le qualità di qualche artista presente a Caprices, bastino i nomi di Jeff Mills e dei Bedouin. Jeff Mills è uno degli indiscussi padri fondatori della techno: un autentico visionario, che è appena uscito con la versione aggiornata della colonna sonora che aveva realizzato per Metropolis, il film del 1927 diretto da Fritz Lang e che Mills medesimo ha eseguito diverse volte dal vivo accompagnando la proiezione di una delle pietre miliari del cinema muto. Musicisti, cantautori, dj e produttori, i Bedouin hanno trascorso parte degli ultimi dieci anni ad affinare e a perfezionare il proprio sound, che prende spunto ed ispirazione dal Medio Oriente, dalle loro esperienze e dai loro dj set in località iconiche in giro per il mondo: il prossimo 19 maggio uscirà “Temple of Dreams”, il loro primo attesissimo album.