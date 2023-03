Nek ha visitato il reparto dell’ospedale pediatrico di Genova vestito da Batman per portare un po’ di spensieratezza ai piccoli pazienti. Ma non era da solo Condividi

Non lo hanno assunto come il nuovo Uomo Pipistrello alla Dc Comics, ma Nek ha indossato il costume di Batman per un motivo ben più valido. Si è presentato così all'ospedale pediatrico di Genova in compagnia di Mattia Villardita nei panni di Spider-Man per portare un po' di allegria e conforto ai piccoli malati che devono affrontare giorno dopo giorno una sfida importante che li mette a dura prova. Il celebre cantante Italiano aveva in programma questa iniziativa da qualche tempo e si era ripromesso di organizzarla insieme a Villardita che è un professionista in queste cose, tanto che Mattarella lo ha anche nominato Cavaliere al Merito della Repubblica per la sua attività di volontario negli ospedali.

Batman Nek in soccorso dei bambini approfondimento Fedez e Achille Lauro in visita all'ospedale pediatrico di Monza “Ci siamo riusciti io e il mio amico Spiderman (@mattiavillardita), un vero angelo caduto dal cielo. Ce lo siamo promessi quando abbiamo fatto la nostra conoscenza al Maurizio Costanzo Show di pochi mesi fa. ‘Dobbiamo fare una cosa insieme’ e ce l’abbiamo fatta” ha scritto sul suo profilo Instagram Nek, condividendo le foto dell’evento. “Grazie Mattia per aver accolto al tuo fianco questo Batman un po’ sgangherato che però ti ammira profondamente per la missione che compi ogni volta che puoi, dedicando il tuo tempo a chi soffre. Ah dimenticavo: non solo Batman ti vuole un gran bene. Anch’io, davvero tanto”, ha aggiunto, sottolineando la gioia di aver fatto questo gesto.

Come è andato l’incontro GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Nei panni di Batman, nessuno ha riconosciuto Nek al suo arrivo. Ha provato a restare lontano dai riflettori perché non voleva “farsi pubblicità” per questa iniziativa di solidarietà e beneficenza, ma in un paio d’ore i piccoli pazienti e il personale dell’ospedale sono stati coinvolti da musica, numeri di magia, e sono scattati i selfie e i video tutti insieme per immortalare l’evento e regalare alcuni momenti di allegria ai presenti. A tradire Nek dal voler celare la sua vera identità come l’eroe Dc Comics è stato il momento in cui ha tirato fuori la chitarra e ha cominciato a cantare e suonare. Tana per lui che comunque è stato contento di aver fatto questa esperienza e di averla condivisa con Mattia Vaillardita dal quale, in un certo senso, è stato ispirato.