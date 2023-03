Meduza presentano Bad Memories x James Carter e la loro etichetta

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



E' il momento dell'Italia, del ritorno a casa. Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio, ovvero i Meduza, un capitale di oltre 15 miliardi di stream totali, hanno deciso, per questo 2023 di frequentare di più il loro paese e di portarci la loro creatività anche attraverso una etichetta che hanno fondato, la Aeterna Records: La prima release sarà disponibile da venerdì 10 marzo ed è la loro edit di Everything You Have Done di Genesi. Lo scorso 4 marzo c'è stata a Milano la prima data italiana di quest'anno e ora c'è molta attesa per il loro nuovo live, 3D Odizzea, fissata al Fabrique di Milano il 7 ottobre 2023, che ha già debuttato a New York. A proposito di estero prosegue il tour mondiale per il quale sono confermate, per questo 2023, le residency a Las Vegas e Ibiza. Ovviamente non mancheranno nuove release: le più fresche sono Pegasus ft. Eli & Fur e Bad Memories x James Carter ft. Elley Duhé & Fast Boy. Non dimentichiamo che Introducing MEDUZA, il loro primo e a oggi unico disco, sono nella classifica dei 20 album più streammati del 2021. Hanno partecipato, come super ospiti internazionali, al Festival di Sanremo 2021 (GUARDA LO SPECIALE) e alla finalissima di X Factor 2022 (GUARDA LO SPECIALE). Il loro viaggio artistico e umano è diventato materia di studio: ad aprile 2022 sono stati ospiti dell'Università di Harvard per raccontare agli studenti dell’Electronic Music Collective la loro storia.