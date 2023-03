Cate Blanchett, balletto da Mercoledì nel nuovo videoclip degli Sparks

La diva è la protagonista del video musicale di "The Girl Is Crying in Her Latte”, title track del nuovo album del duo di Los Angeles. “Abbiamo incontrato Cate a Parigi in occasione dei premi César l’anno scorso, senza sapere che un anno dopo avrebbe acconsentito a prestare le sue capacità di muovere i piedi per il primo video del nostro nuovo album”, affermano i fratelli Ron e Russell Mael. Le bizzarre movenze dell'attrice potrebbero spodestare quelle di Jenna Ortega dell'iconico balletto della serie di Tim Burton

Cate Blanchett è la protagonista del videoclip della canzone The Girl Is Crying in Her Latte. Si tratta della title-track del nuovo album degli Sparks, il duo nato a Los Angeles nel 1972.



“Abbiamo incontrato Cate Blanchett a Parigi in occasione dei premi César l’anno scorso, senza sapere che un anno dopo una delle più grandi attrici del nostro tempo (e una persona splendida!) avrebbe gentilmente acconsentito a prestare le sue capacità di muovere i piedi per il primo video del nostro nuovo album The Girl Is Crying in Her Latte", affermano i fratelli Ron e Russell Mael, fondatori degli Sparks. E aggiungono: “I sogni si avverano”.



In effetti avere una delle più grandi dive del nostro tempo come protagonista del proprio video musicale è un sogno che si avvera.

L’attrice e produttrice cinematografica australiana (con cittadinanza statunitense) compare nel videoclip per l'intera durata, mentre si scatena a intermittenza a ritmo di musica. Una testimonial a dir poco eccezionale, che garantisce una grande pubblicità alla nuova fatica dei fratelli Mael, che uscirà il 26 maggio 2023.

Potete guardare il videoclip di The Girl Is Crying in Her Latte nel video che trovate in fondo a questo articolo.