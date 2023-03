Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Un viaggio lento, psichedelico e, diciamolo, un po' psicanaltico, in quell'America rurale e affascinante che in Italia arriva lieve e flautata, con poche eccezioni. Penso, per sbirciare alla letteratura, alla trilogia di Holt di Kent Haruf , mentre per la musica i primi nomi sono quelli, epici ed epocali, Pete Seeger (omaggiato qualche anno va da un fantastico album di Bruce Spingsteen), a Woody Guthrie . Ci aggiungo, da Memphis, Tennessee, Mica P Hinson , che ieri sera ha incantato Milano in un concerto sold out al Circolo Arci Bellezza. Poco più di un'ora e mezzo di musica con protagonista principale I Lie to You , il suo ultimo lavoro discografico, l'undicesimo della sua carriera. Una sola nuvola su una serata magica: l'orario di inizio del concerto, le ore 22. Quando dovevano essere le ore 21, come riporta anche il sito del locale. Possibile che solo in Italia non si riesca a essere rispettosi del tempo, un bene sempre più prezioso? Quindi alle ore 22 con Wasted Days And Wasted Nights la serata ha inizio e le prime tre canzoni sono legate al fresco disco, infatti arrivano subito Ignore The Days e Carelessly , entrambi pubblicati anche come singoli. Assenza, rimpianto, amore, perdita, vuoto, smarrimento accarezzano la nostra pelle attraverso la sua voce ruvida, e ogni volta che si toglie il cappelo, hai l'illusione che possa uscire qualcosa, come se fosse un prestigiatore dell'animo umano. Il primo tuffo nel passato è con Seems almost impossible e comincia così un viaggio spazio-temporale ipnotico che termina Sleepy Head, There's only One Name e la cupa Diggin a Grave .

LA SCALETTA

Wasted Days And Wasted Nights

Ignore The Days

Carelessly

Seems almost impossible

I don't Know God

Beneath the Rose

Walking on Eggshells

The Day of my Youth

She don't own me

Please Daddy, don't get drunk this christmas

What Does it matter now

People

On the way Home - To Abilene

500 Miles

You and me



Sleepy Head

There's only One Name

Diggin a Grave.

Il tour italiano di Mica P Hinson, organizzato impeccabilmente da Ponderosa Music Art come tutto quello europeo, è concentrato nel mese di marzo e dopo le date di Genova e Milano prosegue in questo ordine:



7 marzo Roma

8 marzo Perugia

9 marzo Torino

10 marzo Cagliari

11 marzo Ravenna

22 marzo Pesaro