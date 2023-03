I Black Eyed Peas in concerto in Italia con quattro date

Gli appuntamenti tra luglio e agosto per il gruppo nel nostro Paese: da Torino a Olbia, ecco quando saliranno sui palchi italiani Condividi

Dopo l'esibizione sul palco del teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2023, i Black Eyed Peas hanno annunciato quattro concerti nel nostro Paese nei prossimi mesi. Il gruppo americano non ha mai negato di amare l'Italia e lo dimostra il fatto che, a differenza di molti loro colleghi internazionali, i Black Eyed Peas non hanno scelto le solite piazze per gli eventi, ma effettueranno concerti perfino sulle isole, il che comporta uno sforzo organizzativo notevole per il trasporto di tutte le attrezzature e le scenografie dell'evento. L'annuncio è stato accolto con grande entusiasmo dai fan, che sono già pronti ad acquistare i biglietti, non appena verranno proposti per la vendita.

I concerti dei Black Eyed Peas in Italia approfondimento Black Eyed Peas a Sanremo 2023, esibizione e canzoni Sono quattro le date individuate dal gruppo, suddivise a gruppi di due a distanza di un mese. Una prima tranche di concerti, infatti, è formata dagli eventi organizzati a Torino e Ferrara, rispettivamente il 13 e il 14 luglio. La seconda parte, invece, si svolgerà ad agosto tra Lecce, il 13 agosto, e Olbia, il 14 agosto. Il gruppo americano ha deciso di accettare gli inviti agli eventi musicali di queste quattro città, andando a ingrossare le fila degli artisti internazionali che nei prossimi mesi torneranno in concerto in Italia. Dopo lo stop di oltre due anni, infatti, i palchi italiani tornano a essere centrali nello scacchiere musicale degli eventi estivi, acquisendo prestigio e rilievo anche grazie alle presenze di peso come quella dei Black Eyed Peas. Il gruppo, nella sua prima uscita italiana, suonerà al Sonic Park Stupinigi, in programma a Nichelino, città alle porte di Torino. Il giorno successivo, invece, sarà ospite del Summer Vibez di Ferrara. Dopo aver partecipato ad altri eventi in giro per l’Europa, ad agosto il gruppo si esibirà prima all’Oversound music festival di Lecce e poi, il giorno dopo, al Red valley festival di Olbia.

Il tour estivo dei Black Eyed Peas Sarà un'estate molto calda per i Black Eyed Peas, che presenzieranno in quasi tutti i principali eventi musicali d'Europa fino a spingersi, dopo le date italiane d'agosto, a Riyad, in Arabia Saudita. Dalla Francia al Belgio, passando per i Paesi scandinavi, la Spagna e la Germania, quella del gruppo americano è un'agenda piuttosto impegnativa. I Black Eyed Peas hanno già confermato anche le date di dicembre del loro tour, che saranno concentrate prevalentemente in Nord America, con qualche appuntamento anche in America Latina.