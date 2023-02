I Piqued Jacks rappresenteranno San Marino all'Eurovision Song Contest

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo I toscani Piqued Jacks, quartetto indie-rock, con la coinvolgente 'Like an animal' hanno vinto la seconda edizione di 'Una Voce per San Marino' e rappresenteranno la Repubblica del Titano all'edizione 2023 dell'Eurovision Song Contest, dal 9 al 13 maggio a Liverpool

Lo scorso anno, al debutto del nuovo contest, portacolori della piccola repubblica era stato scelto Achille Lauro, un nome 'di peso' che ha portato San Marino al centro della scena musicale "attirando un'attenzione mediatica parificabile ad investimenti in promozione di diversi milioni di euro", come sottolinea il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati. Per concorrere all'evento non occorre essere cittadini sammarinesi e si può cantare in ogni lingua. Quest'anno sono arrivati in finale anche Alfie Arcuri, vincitore di The Voice Australia sette anni fa, e Ronela Hajati, rappresentante dell'Albania all'Eurovision Song Contest lo scorso anno. Diversamente dal 2022, in questa edizione nomi affermati e nuove leve si sono giocati alla pari l'accesso alla finale in un'unica grande categoria. A Liverpool i Piqued Jacks, che hanno quattro album all'attivo, se la dovranno vedere tra gli altri con Marco Mengoni, vincitore di Sanremo con 'Due vite'. Una sorpresa: Zucchero ha annunciato con un videomessaggio che due o più finalisti della serata saranno scelti entro fine marzo da una commissione di Media Evolution per aprire il 9 e 10 giugno i suoi concerti alla Rcf-Campovolo di Reggio Emilia