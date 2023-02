Serena Schintu mette la mamma Tra le Migliori Leggende: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Nel videoclip “Tra le migliori leggende” sono protagonista all’interno della cornice del Teatro Civico “Palazzo di Città” sito in Sardegna, nel centro storico della città di Sassari. Ho voluto fortemente questo video e questo brano, cercando in pochi minuti di trasmettere tutte le emozioni che provo, preparandomi molto, per essere poi da sola in un teatro. Un videoclip volutamente semplice, diretto, proprio per valorizzare le parole del testo. Sono in piedi sul palco che canto con il microfono davanti, lasciandomi trasportare dall’esecuzione mentre il tutto si svolge sempre in un’unica location. All’interno della canzone esprimo tutti quei sentimenti positivi quali l’amore e la gioia per aver ricevuto un dono speciale. C’è una frase in particolare che rispecchia questi sentimenti: non c’è posto più sicuro nell’emisfero terrestre se non dentro al cuore profondo di madre.



Questo periodo si sta rivelando particolarmente difficile nello specifico per via di situazioni di disparità di genere, anche perché alle volte le donne si ritrovano a far fronte da sole alle varie vicissitudini, per via di nuove sfide che per l’appunto si trovano a dover affrontare quotidianamente. In quel momento la forza e l’amore per un figlio esplodono e danno una spinta consistente per superare queste difficoltà. Da qui scaturisce la mia ispirazione per questo nuovo singolo.



L’ho scritto e pensato già da tempo, aspettando il momento giusto per tirarlo fuori e finalmente ci sono riuscita. E’ una ballad intensa, dove la melodia è il primo aspetto che colpisce, poi questa si fa da parte per lasciare spazio alle parole: forti emozioni che trasmettono quelle che sono le sensazioni e lo stato d’animo di tutte le madri. Il videoclip è stato diretto ancora una volta, dopo “Musica è rivoluzione,” da Gianni Dettori con la collaborazione del suo team. La scelta della location scaturisce da una collaborazione con la squadra, infatti il teatro secondo noi era l’ambientazione che meglio si adattava al luogo nel quale la canzone può trovare la sua massima espressione ed è proprio questo che punto ad ottenere, ovvero concentrare l’attenzione di coloro che lo guardano, principalmente sull’ascolto del testo.

Secondo il mio punto di vista, ciò che principalmente deve arrivare al pubblico è l’aspetto interiore, poiché il teatro completa di suo quello dell’espressività visiva.

A differenza dei precedenti singoli, allegri e spensierati, questa canzone è una canzone di profonda sensibilità, intima, che richiede maggiore consapevolezza.

Voglio tornare sui palchi per cantarla, ne vado fiera, moltissimo, vorrei arrivare a più persone possibili. Sto già preparando nuovi brani, tutte le info e novità sono sui miei canali social e sul sito ufficiale.