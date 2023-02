Francesco Battaglia, lo Specchietto è un viaggio tra i ricordi: video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Specchietto è un viaggio nel tempo un pezzo importante scritto dall’autrice Veneta Giorgia Brunello per Francesco Battaglia. Un viaggio dove si rispolverano i ricordi del cuore. La mente vaga, un po’ come quando da bambini, durante un lungo viaggio, si ammazzava la noia appannando il vetro della macchina e si iniziava a disegnare ciò che immaginava la mente. Il testo parla d’amore, uno di quelli che lascia segni indelebili sul cuore. Un amore bello, un amore buono. Il momento perfetto per ricordare è la notte, quando “la luna ti parla di me”. Quando il silenzio circostante lascia spazio al rumore dei pensieri e non si può fare altro che lasciarsi trasportare.

Vengono ricordati i momenti più felici, come un giro in moto o i balli alle feste; come vengono ricordati anche i piccoli difetti dell’altra persona, come l’intolleranza al freddo o le mille paranoie. Ma, in fondo, si sa che gli occhi dell’amore trasformano i difetti in caratteri speciali.



Specchietto ricorda una storia d’amore pazza, travolgente, senza segni di malizia od ossessione. “Ero pazzo di te” dice il protagonista; una frase che racchiude l’intera essenza del sentimento che legava i due innamorati. Tuttavia, come tutte le cose, anche quelle più belle hanno una fine e bisogna saper raccogliere i pezzi ed andare avanti. In fondo, la vita non è altro che un grande bagaglio e le esperienze che facciamo non fanno altro che riempirlo ogni giorno di più. Bisogna, dunque, far tesoro di tutte le cose belle che arrivano e restare in attesa delle prossime avventure. Questo è un brano che rispecchia pienamente ciò che sono e il tipo di musica che mi appartiene.



Il video è stato girato nella bellissima Tivoli. Attraverso il videoclip abbiamo voluto trasmettere un po’ di “leggerezza” come la melodia della canzone che ti porta un po’ in un mondo “disco” ma nello stesso tempo ti da quel senso di allegria e spensieratezza, la scelta della location è stata la cittadina di Tivoli, che si trova a due passi dall’ Accademia che frequento ovvero la “Cuore in Musica Academy” diretta dalla mia vocal coach Johanna Pezone, ho scelto proprio Tivoli perché volevo sentirmi a “casa”. Ogni volta che mi reco in Accademia da lontano sulla collina vedo la cittadina e mi fa ritornare anche un po’ alle mie radici Calabre perché anche il mio paese nativo, Soriano Calabro è situato su una piccola collinetta. Attraverso le immagini, nonostante sia una canzone movimentata, l’autrice ha voluto trasmettere la parte "frizzante” del mio carattere, di fatti con i movimenti ha voluto dare questo senso di “libertà” perché più si è se stessi e più si arriva a comunicare qualcosa e non c’è bisogno delle grandi cose, perché la parte più preziosa e ricca sta dentro di noi !