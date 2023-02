Tony Riggi, racconta un amore attraverso Dormo in Macchina: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Il video del mio brano Dormo in macchina inizia con le fedi del matrimonio che cadono e le immagini riprese da un drone del parcheggio di un centro commerciale dove il protagonista vive in estrema povertà. Io così inizierò la fine? Nel video appare anche la mia condizione di povertà in un attimo di rabbia nel fatiscente bagno. Ci sono le chiavi che servono per aprire le porte dell’amore. Le chiavi hanno un significato molto importante. Le chiavi sono il simbolo dell'apertura e della chiusura di un rapporto matrimoniale. Nel video appare per un attimo lo scontro fra due coniugi che si amano ma si odiano che diviene un continuo alternarsi di momenti belli a momenti brutti. Gli anelli, le fedi nuziali restano cerchietti d'oro poggiati sul velo. Oggetti di grande calore, di grande valore che sono simboli di unione ma anche ricordo di separazione. Odio e amore nel video sono parole importanti che ricorrono in inglese, frasi destinate a tutti coloro che guardano il video, nel ricordo di un rapporto che può finire. Resta nel ritornello la più importante riflessione eppure ti

amavo; Ma come ha fatto a finire tutto? Ci credevo, ci credevamo. E adesso sono povero o ricco? Costretto a dormire in macchina non dimentico mai la famiglia. Perdo tutto anche la dignità nel rifiuto e nell'inganno che si personifica e prende forma ma non si gira quasi mai verso il padre, verso il marito, verso l'uomo della coppia perché la fine brusca di un rapporto, lascia strascichi di rancore ma non sancisce mai chi ha sbagliato, perché si sbaglia sempre in due. Ma chi è il vincitore? I figli sono coloro che subiscono veramente la sconfitta più eclatante nonostante restano il collante alla vita. Si fa tutto e di per loro. Finire un rapporto, una relazione è anche la chiusura di

un contratto che gli avvocati devono saper sciogliere e concludere distribuendo

equamente colpe e soluzioni, avvocati che qui nel video ridono della disgrazia dei coniugi senza far caso al grave distacco avvenuto. Per loro diviene normalità gestire un divorzio. La firma è l'attimo in cui si sancisce o si chiude il patto. Io ti sposerò a patto che... la firma della recessione del contratto matrimoniale è micidiale. Un attimo struggente.



Si perde tutto e nel video appare e scompare l'attimo in cui si vede l'auto, che ora è la mia casa, la mia nuova dimora, quella del poliziotto divorziato che la mattina alle 6 esce dalla macchina per recarsi in servizio a difendere il cittadino che litiga in casa con il coniuge. Come difendere l'armonia di una famiglia quando io dentro casa non

ho saputo affrontare la mia situazione? Cosa dirò a coloro che mi chiederanno aiuto, che supporto psicologico potrò dare a una famiglia che litiga in un condominio, siamo noi a casa! Ci sono dei casi in cui la dignità e la moralità muoiono con il divorzio e nel ricordo dei momenti più belli, resteranno nel cuore, solamente le forme più belle dell'amore, i figli.