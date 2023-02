Aspettando l'Appartamento, ceneri annuncia i nuovi concerti

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Irene Ciol, in arte ceneri, annuncia otto nuove date, con cui porterà sui palchi italiani le prossime release, inclusi i brani di Nelle teste degli altri (seconda parte dell’ep Nello spazio che resta) in uscita a fine marzo. La cantautrice friulana che attraverso la musica riesce a fare emergere tutta la sincerità e una sensibilità che arriva dritta nel cuore di chi la ascolta, si prepara per tornare dal vivo a partire dal mese di aprile.



I primi appuntamenti confermati

13 aprile 2023 - Milano - 21 House of Stories

14 aprile 2023 - Torino - Cap 10100

15 aprile 2023 - Varese - TuMiturbi

21 aprile 2023 – Bologna - Covo Club

26 aprile 2023 - Cremona - Spoon

27 aprile 2023 - Forlì - Diagonal Loft Club

28 aprile 2023 - Urbino - Fuoritema

29 aprile 2023 – Castiglione del Lago (PG) - La Darsena

Per info: www.bpmconcerti.com



Con un ep d’esordio (Nello spazio che resta) entrato da subito nelle maggiori playlist editoriali di riferimento e oltre quattro milioni di ascolti in streaming, ceneri tornerà il 2 marzo con Appartamento il nuovo singolo che anticipa Nelle teste degli altri, seconda parte dell’ep in uscita il 30 marzo per peermusic ITALY. Composto e prodotto insieme ai B-CROMA, il duo formato dai producer Rocco Giovannoni e Marco Spaggiari e anticipato da Lucchetti, con il nuovo brano ceneri ci accompagna nel suo percorso di crescita e autodeterminazione con tutti i suoi conflitti interiori: “Spesso crediamo di essere una determinata persona e poi ci accorgiamo che non siamo esattamente chi ci immaginavamo. Appartamento parla proprio di questo, di non conoscersi e di non riconoscersi”.