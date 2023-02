Musica

Romantica dei Nakhash è il mio miglior singolo di gennaio 2023. Ma in questo caso andiamo oltre il brano perché la band della frontwoman Elisabetta Rosso è una delle più originali e interessanti realtà degli ultimi anni. Consideriamo che esistono dal 2014. Il loro album più recente è Cosa Resta. Menzione speciale per Sofia Janis e la sua Soqquadro. Le altre canzoni, scelte tra oltre 250 ascolti, sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO

Soqquadro di Sofia Janis nasce in una giornata di pioggia, una giornata un po' triste in cui l'emotività dell'artista ha preso il sopravvento, dandole modo di poter tradurre in parole le sue emozioni e i suoi pensieri. E' stata scritta di getto, senza cambiare troppe parole.

Con Wicked Time Antea porta in vita un vero e proprio dialogo fra i valori e l’imponenza della civiltà antica e il decadimento e la rabbia della società moderna, che sembra allontanarsi sempre di più dai principi fondamentali dell’esistenza, in cui il tempo e lo spazio osservano attenti ogni momento storico guidandoci verso la rinascita.

Testa Bassa è il nuovo singolo di Claudia Sacco, classe 2006. Il brano parte dalla difficoltà di dire a qualcuno che prova attrazione nei propri confronti i motivi per cui si è sicuri che non potrebbe mai funzionare. Nella visione dell’autrice è molto meglio essere chiari fin dall’inizio, per non correre il rischio che l’altra persona ci rimanga male e finisca per tornare alla sua vita normale sentendosi ferita, a testa bassa, per colpa di una storia da sempre destinata a finire