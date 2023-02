Sanremo alla MoViola, considerazioni a latere della 73esima edizione

Cosa resterà di questa edizione del Festival di Sanremo? Negli occhi e nelle orecchie tante immagini, canzoni, piccole e grandi emozioni: da Mengoni vincitore allo sguardo divertito del presidente della Repubblica per la prima volta all'Ariston. Ecco allora la mia personalissima MoViola dei 10 momenti che non dimenticherò

A proposito di baci. Sanremo è un apostrofo rosa tra Mengoni sempre primo e Sethu sempre ultimo, tra Albano e Rosa Chemical, tra Ranieri e Lazza, tra Peppino di Capri e Tananai. E poi quest’anno anche i direttori d’orchestra si tengono per mano, Morandi bacia Anna, Coma bacia Cose, gli italiani baciano Sanremo. Sanremo ft. San Valentino. Bonus limoni per tutti.

Ci trolla tutti perchè è evidente che la sua canzone parla di noi: “siamo i soli svegli in tutto l’universo. Oggi caffè con limone contro l’hangover” di una serata finita di mattina. Per il resto qui arriva eccome la musica e lui non arriva primo, resta primo. Dal lunedì al sabato, dieci anni e due vite dopo l’essenziale.

Rosa Chemical con la sua Made in Italy sdogana il sesso, il fetish, i piedi. In appena un anno Achille Lauro viene declassato a neomelodico classico. Tutto va veloce e qui da due passiamo a tre, più siamo meglio è. Io sono orgia, sono italiana, ecc.

Parola d’ordine

Zelensky parla, Zelensky scrive, Zelensky live, Zelensky in differita. Unica certezza: per far passare qualsiasi decisione riguardasse il capitolo più spinoso della settimana la formula da usare è “decisione concordata con l’ambasciatore”. Chissà se tornerà utile anche in futuro.

Fratelli d’Italia

Non quelli dell’inno che Morandi canta all’inizio ma tutti quelli della maggioranza, un po’ tutta, che attaccano il Festival e i vertici Rai. Seppur molto democristiano, l’Ama Quater passa per opposizione. Ora qui le soluzioni sono due: lacrime mie o lacrime tue.