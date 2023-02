Fanta Sanremo, la classifica dopo la prima serata: conduce Mr Rain

Il primo dato è che la classifica di Sanremo non coincide affatto con il suo alter ego Fanta. Ecco l'analisi Condividi

La prima serata di Sanremo (LO SPECIALE) si chiude tra record di ascolti, standing ovation per Mattarella e Benigni e furia di Blanco sul palco. Ma c’è il fronte FantaSanremo da raccontare, che scorre ormai inesorabile e parallelo al Festival in base a quello che viene fatto o non fatto sul palco dell’Ariston. Ecco il bilancio di questa prima serata dopo l’esibizione della metà degli artisti in gara, 14 di 28. Il primo dato è che la classifica di Sanremo non coincide affatto con il suo alter ego Fanta. Quella ufficiale ci mostra un trionfo per Marco Mengoni, al secondo posto Elodie e al terzo Coma_Cose. Ma per i milioni di giocatori del FantaSanremo è il momento di controllare come va lo loro squadra dopo la prima serata

Primo Mr.Rain approfondimento Sanremo 2023, le pagelle della prima serata A trionfare al Fantansaremo al momento è Mr.Rain, che si è esibito con Supereroi (lui è nono nelle nella classifica ufficiale), Perché? Semplice. Ha preso 10 punti perché sul palco ha suonato uno strumento,15 perchè aveva una performance sul palco e non si è limitato a cantare e basta, 5 punti perchè è stato presentato da un co-conduttore e altre cinque per aver ringraziato dopo la sua esibizione. Una serie di altri Bonus assegnati quest’anno dagli sponsor lo hanno spinto in testa. Per lui il Malus è dovuto al fatto che si è seduto sulle scale per qualche istante. Al secondo posto ci sono i Colla Zio (che nella classifica ufficiale sono al settimo) poi Coma_Cose, (qui le due classifiche coincidono, sono terzi in entrambe). Per loro in realtà un ex aequo di gruppo con Mara Sattei a 45 punti ma i Colla prima e i Coma dopo si piazzano virtualmente avanti per ragione di alfabeto.

approfondimento La prima serata del Festival di Sanremo in 11 momenti da ricordare La fanta classifica dopo la prima serata Ecco la classifica completa:

1) Mr.Rain (65 punti) 2-3-4) Colla Zio, Coma_Cose, Mara Sattei (45 punti) 5-6-7) Gianluca Grignani, I cugini di Campagna, Leo Gassman (40 punti) 8-9-10-11) Anna Oxa, gIANMARIA, Marco Mengoni, Olly (35 punti) 12-13-14) Ariete, Elodie, Ultimo

Meno male che Blanco non era in gara… Pochi tutto sommato i Malus complessivi i questa prima serata. Ma il pensiero va a quello che sarebbe potuto succedere a Blanco in termini di Fanta Sanremo. Se la sua furiosa esibizione fosse stata in gara (ieri Blanco era ospite) avrebbe preso una sfilza di Malus e perso una marea di punti per i fischi ricevuti, i problemi con l’audio e chissà se con quel mare di rose spezzate lasciate sul palco non si sarebbe beccato anche una squalifica che al Fanta Sanremo equivale a stagione finita: meno 100 punti secchi.