Sanremo alla moViola - Amadeus legge Zelensky

Buonasera, il previsto annuncio al Tg1 di Amadeus che anticipa cantanti, conduttori, conduttrici, superospiti, medi e piccoli, per motivi tecnici non andrà in onda. Al suo posto la 73ma edizione del Festival di Sanremo (GUARDA LO SPECIALE).



Così stasera parte l’Ama 4. Impressioni arrivando al Festival.



1.Senza i freni della pandemia si svela in tutta la sua paesana imponenza l’idea di Festival diffuso di Amadeus. Sanremo è ovunque. In piazza (un palco enorme), per strada (glass in giro come funghi), al Casinò, nei lidi, nei locali, Sanremo è già piena. Gente all’Ariston, gente sotto gli hotel, gente in giro, telefonini alzati per chiunque scenda da un van. Di solito succedeva dal giovedì. Un festival ormai endemico in città.



2. E’ successo qualcosa. Da anni diciamo “c’è molta nuova generazione in questo Festival”. Oggi si respira l’escalation. Sarà l’effetto Ferragnez, ma la sensazione in giro è che la generazione cresciuta senza tv quest’anno abbia proprio invaso la tv. Non è solo una questione di nomi (il nuovo mondo si chiama Olly, Sethu, Shari, Will, Rain, Lazza, Salmo, Tananai ecc) ma anche di staff, di nuovi discografici, di nuovi codazzi negli hotel assediati. Il nuovo non è più figlio della tv come poteva essere uno Scanu dieci anni fa, il nuovo è già classe dirigente a prescindere dalla tv, è la Ferragni (stasera farà un selfie monologo su di lei, è la più attesa) con i suo 28 milioni di follower che sono tre serate di ascolti boom messi insieme. E’ Sanremoz. Vista da loro: E’ Natale non a casa dei nonni. E’ Natale a casa nostra, e invitiamo pure i nonni.



3. Zelensky sì, Zelensky no, se famo du spaghi. Finisce all’italiana la polemica sulla sua partecipazione. Non una diretta, non un video, non un vocale, ma un messaggio che Amadeus leggerà.



4. Il red carpet è un bosco orizzontale, Anna Oxa non partecipa, ma sarà lei la prima a cantare stasera. Sali, il titolo della sua canzone. Teniamoli, serviranno dopo l’una e mezzo.



5. Albano, Ranieri, Morandi annunciano un momento pazzesco per mercoledì. Non si può dare di più.



6. Nel festival della Meloni c’è una strana assonanza nei nomi dei due favoriti alla vigilia: Giorgia Mengoni.