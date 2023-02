La scaletta del concerto di Michael Bublé al Forum di Assago di Milano

Grande ritorno in Italia per Michael Bublé : il crooner di maggior successo degli ultimi decenni sta girando l’Europa col suo Higher Tour 2023 e oggi, sabato 4 febbraio , inaugura la tranche italiana con un concerto al Mediolanum Forum di Assago . Quella del crooner sarà in realtà una doppia data alle porte di Milano, perché replicherà anche il giorno successivo con un secondo appuntamento la sera di domenica 5 febbraio. Inutile dire che i biglietti per assistere al concerto sono andati a ruba in poche settimane e che, ormai, non si trovano più disponibilità. Spesso associato solo al periodo natalizio, Michael Bublé ha nel suo carniere numerose canzoni capaci di incantare il pubblico.

Michael Bublé in concerto al Forum di Assago, la scaletta

Il crooner mancava ormai da molti anni dall’Italia, complice la pandemia che ha fermato la musica in tutto il mondo. Il suo ritorno è stato accolto con grande calore dal pubblico, impaziente di rivederlo all’opera. Il Forum di Assago è una delle strutture più grandi e apprezzate del nord Italia per quanto riguarda i concerti e che Bublé sia dovuto ricorrere alla doppia data la dice lunga sulla grande attenzione che gli viene dedicata dai fan italiani. Il repertorio di Michael Bublé è in costante evoluzione, sono tantissime le canzoni che ha la possibilità di cantare e ha dovuto fare una cernita per scegliere quelle da portare sui palchi d’Europa col suo tour. I fan italiani sono certi di una cosa: qualunque sia stata la scelta, non resteranno delusi. La scaletta del concerto di Milano non è stata riferita ma tutto lascia intendere che Bublé replichi in Italia l’ordine di uscita delle canzoni già visto nelle esibizioni precedenti: