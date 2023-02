Sanremo 2023, Marco Mengoni: "Due Vite è la mia storia attuale"

approfondimento

Sanremo 2023, Marco Mengoni con Due vite. Il testo della canzone

Marco chi te lo ha fatto fare di tornare all’Ariston?

La verità è che me lo ha fatto fare Marco Mengoni, è lui che decide di mettersi in competizione con se stesso. Dopo dieci anni mettersi alla prova, considerato quello che c’è stato in mezzo, è una emozione. Poi un po’ hanno contribuito il mio team, Amadeus e la canzone stessa.

Che c’entra Due Vite?

Mi ha detto: so che mi state scrivendo per la terza parte del progetto Materia ma se vuoi portarmi su quel palco sono contenta. E’, questo Sanremo, un arcobaleno di colori differenti. Sono contento perché sono in gara con amici, con colleghi con cui ho collaborato, con persone con cui ogni tanto bevo un gin tonic e ci facciamo due chiacchiere.

Nella serata dei duetti hai scelto invece Let it Be.

Era già, a suo modo, presente in Materia (Terra) è istintivamente mi sono sentito di tirare fuori un pezzo che nessuno conosce, mi viene da dire che lo ho scritto io per questo Sanremo. Battute a parte, non è una canzone, è un inno, è qualcosa di grande e che mette insieme. Mi fa pensare a tante mani unite senza limiti né tempo, chiunque fa il musicista avrebbe voluto scriverla. Porta il messaggio universale dell’andare avanti e dello scrollarsi il ieri e riportarlo al domani. E’ un qualcosa di corale e dunque ho scelto il coro internazionale The Kingdom Choir. Abbiamo provato a metterlo nelle mie corde, è coerente con loro e col mio percorso.

Nel 2022 all’Ariston sei comunque stato come ospite: tutta un’altra storia, vero?

Quando finisce un tour e vai a vedere altri concerti ti viene voglia di risalire sul palco. Andare a Sanremo come ospite significa essere di passaggio nella serata e non protagonista di quella cosa lì. Ci ho pensato nel 2022 di venire in gara e mi sono anche detto che non accadrà mai e invece eccomi qui: mai dire mai nella vita. Dunque se c’è l’occasione perché no? Poi Sanremo lo sento lontano dalla competizione anche se formalmente lo è. Mi danno del primo della classe ma faccio finta di non sentire. Poi a fare bella figura ci tengo ma sento più l’atmosfera dove ognuno vuole fare bene il suo portando un pezzo di sé. Sono contento del Leoncino e della Palma di dieci anni fa. Stavolta pretendo da me di divertirmi.